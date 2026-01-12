 Magistraliniame kelyje Vilnius–Klaipėda dega automobilis

2026-01-12 12:06 kauno.diena.lt inf.

Magistraliniame kelyje A1 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda), važiuojant link uostamiesčio, netoli Dauparų kaimo, šalikelėje dega lengvasis automobilis.

Magistraliniame kelyje Vilnius–Klaipėda dega automobilis / „Facebook“ paskyros „Reidas TV“ nuotr.

Pirmadienį, sausio 12 d., magistraliniame kelyje A1, važiuojant link Klaipėdos, netoli Dauparų, šalikelėje, užfiksuotas atvira liepsna degantis lengvasis automobilis.

Papildysime policijos ir ugniagesių komentaru.

Šiame straipsnyje:
dega automobilis
kelias A1
gaisras
Dauparai

