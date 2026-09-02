 Kruvina Rugsėjo 1-oji: perėjoje partrenkta mama ir vaikas

Kruvina Rugsėjo 1-oji: perėjoje partrenkta mama ir vaikas

2026-09-02 11:01
Karolina Konopackienė (ELTA)

Ankstyvą antradienį Kaune automobilis kliudė ir sužalojo per perėją ėjusią moterį ir mažametį.

<span>Kruvina Rugsėjo 1-oji: perėjoje partrenkta mama ir vaikas</span>
Kruvina Rugsėjo 1-oji: perėjoje partrenkta mama ir vaikas / Asociatyvi Tomo Raginos nuotr.

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Kaip pranešė Kauno apskrities policija, eismo nelaimė įvyko rugsėjo 1 d. apie 8.40 val. Žeimenos gatvėje.

Pirminiais duomenimis, 1991 metais moters vairuojamas automobilis „Toyota“ nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje partrenkė 1987 metais gimusią pėsčiąją ir mažametį, gimusį 2020 metais.

Nukentėjusieji dėl patirtų sužalojimų pristatyti į gydymo įstaigą.

Eismo nelaimės aplinkybės tiriamos.

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Šiame straipsnyje:
eismo nelaimė
avarija LT
perėja
partrenkta mama ir vaikas

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