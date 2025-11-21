Kauno rajone vyras narkotikus bandė slėpti žvyre

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį, apie 11.20 val., Žemaitkiemio kaime buvo pastebėtas šalikelėje sustojęs automobilis. Iš jo išlipęs vyriškis žvyro krūvoje paslėpė maišelį ir išvažiavo.
Policijos pareigūnai atvyko į įvykio vietą, rado ir paėmė plastikinį maišą su viduje esančiais baltos spalvos milteliais. Įtariama, jog tai sintetinės narkotinės medžiagos.
Įtariamasis, gimęs 1995 m., uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo platinti.
