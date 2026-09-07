Kauno policija aiškinasi, kas nesusimokėjo už prekes

Kaip skelbia Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK), liepos 11 d., 19.47 val., Kaune, Vakariniame aplinkkelyje, iš parduotuvės pavogta prekių už 157,29 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojų, atpažįstančių šį vyrą, žinančių jo buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60684 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas.
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