Kauno oro uoste sulaikyti du afganistaniečiai: pateikė suklastotus dokumentus, bandė bėgti iš šalies

Teigiama, jog vyrai buvo pasiprašę prieglobsčio Lietuvoje, tačiau, nelaukdami procedūros baigties, neleistinai pasišalino iš sostinėje esančios migrantų apgyvendinimo vietos.
Asmenys pasieniečių patikrinti antradienį, jie pareigūnams pateikė 25 metų Bulgarijos ir 28 metų Graikijos piliečių tapatybės korteles.
Patikrinus nustatyta, kad dokumentai, įtariama, suklastoti, o keleiviams nesugebėjus bendrauti bulgarų ar graikų kalbomis, jie prisipažino esą 22 bei 21 metų Afganistano piliečiai – tai patvirtino ir jų telefonuose rastos šios šalies pasų nuotraukos.
Į Lietuvą vyrai pateko iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę sieną su Latvija, o čia, sulaikyti pasieniečių, pasiprašė prieglobsčio.
Sulaikyti Afganistano piliečiai šiuo metu uždaryti į areštinę.
Dėl disponavimo suklastotomis tapatybės kortelėmis pradėti du ikiteisminiai tyrimai, už tai numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
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