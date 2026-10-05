 Kauno centre – ankstyvas BMW skrydis į šviesoforo stulpą

Kauno centre – ankstyvas BMW skrydis į šviesoforo stulpą

2026-10-05 09:28 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienio rytą Kauno centre keliu su „Toyota“ nepasidalijęs BMW rėžėsi į stulpą.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Eismo nelaimė Kaune, Gedimino gatvėje, prie KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto, įvyko spalio 5 d. Pranešimą apie įvykį Kauno apskrities policijos pareigūnai gavo 7.15 val.

Kaip teigta, minėtoje vietoje BMW vairuotoja nepraleido ir kliudė „Toyotą“, tada rėžėsi į stulpą, ant kurio – šviesoforas.

Laimė, per eismo įvykį žmonės nenukentėjo. Automobilių vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaraciją. Į nelaimės vietą buvo iškviesti „Kauno gatvių apšvietimo“ darbuotojai, kad fiksuotų ir įvertintų žalą dėl apgadinto šviesoforo.

Šiame straipsnyje:
Gedimino gatvė
BMW
Toyota
šviesoforas
eismo įvykis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų