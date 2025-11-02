Kaune – skaudi avarija ir muštynės prie apvirtusio automobilio

Pirminiais duomenimis, automobilis, priklausantis trumpalaikės nuomos platformai „CityBee“, važiavo didesniu nei leidžiama greičiu, kliudė šviesoforą ir po smūgio vertėsi ant šono. Liudininkai pasakoja, kad smūgis buvo toks stiprus, jog garsas aidėjo per visą kvartalą.
Į vietą atvyko policijos, ugniagesių ir medikų ekipažai. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, iš stipriai apgadinto „Nissan Qashqai“ vairuotoją teko vaduoti panaudojant hidraulinę įrangą. Išlaisvintas vaikinas perduotas greitosios pagalbos medikams ir nugabentas į ligoninę.
Kartu automobilyje buvęs 2004 metais gimęs keleivis iš transporto priemonės išlipo pats ir, kaip praneša policija, medikų pagalbos jam neprireikė.
Ugniagesių duomenimis, eismo įvykis sukėlė ir infrastruktūros pažeidimų – nukentėjo šviesoforo stovas bei gatvės ženklai. Dėl avarijos dalis gatvės kurį laiką buvo uždaryta eismui.
Prie automobilio kilo konfliktas
Netrukus po publikacijų socialiniuose tinkluose pasirodė ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti kilęs konfliktas prie apvirtusio automobilio.
Kai kurie įvykio liudininkai teigė, kad dalis žmonių bandė padėti ištraukti vairuotoją, tačiau kiti ragino to nedaryti laukiant medikų – dėl to tarp kelių vyrų įsiplieskė muštynės.
