 Kaune – skaudi avarija ir muštynės prie apvirtusio automobilio

Kaune – skaudi avarija ir muštynės prie apvirtusio automobilio

2025-11-02 13:14 kauno.diena.lt inf.

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Kaune, Kovo 11-osios gatvėje, įvyko rimta avarija, po kurios kilo ir konfliktas tarp įvykio liudininkų. Apie situaciją informavo Kauno policija, patvirtinusi, kad avarijos metu automobilis apsivertė, o vieną iš jaunuolių teko gelbėti ugniagesiams.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pirminiais duomenimis, automobilis, priklausantis trumpalaikės nuomos platformai „CityBee“, važiavo didesniu nei leidžiama greičiu, kliudė šviesoforą ir po smūgio vertėsi ant šono. Liudininkai pasakoja, kad smūgis buvo toks stiprus, jog garsas aidėjo per visą kvartalą.

Į vietą atvyko policijos, ugniagesių ir medikų ekipažai. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, iš stipriai apgadinto „Nissan Qashqai“ vairuotoją teko vaduoti panaudojant hidraulinę įrangą. Išlaisvintas vaikinas perduotas greitosios pagalbos medikams ir nugabentas į ligoninę.

Kartu automobilyje buvęs 2004 metais gimęs keleivis iš transporto priemonės išlipo pats ir, kaip praneša policija, medikų pagalbos jam neprireikė.

Ugniagesių duomenimis, eismo įvykis sukėlė ir infrastruktūros pažeidimų – nukentėjo šviesoforo stovas bei gatvės ženklai. Dėl avarijos dalis gatvės kurį laiką buvo uždaryta eismui.

Prie automobilio kilo konfliktas

Netrukus po publikacijų socialiniuose tinkluose pasirodė ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti kilęs konfliktas prie apvirtusio automobilio. 

Kai kurie įvykio liudininkai teigė, kad dalis žmonių bandė padėti ištraukti vairuotoją, tačiau kiti ragino to nedaryti laukiant medikų – dėl to tarp kelių vyrų įsiplieskė muštynės.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
eismo įvykis
kaunas
policija
konfliktas
apvirto automobilis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų