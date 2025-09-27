Avarija Kauno centre: „Bolt“ automobilis susidūrė su „Opel“

Kauno apskrities policijos budintis pareigūnas informavo, kad pranešimas apie eismo įvykį gautas 20.22 val. Susidūrė du automobiliai – „Toyota“ ir „Opel“. Pirminiais duomenimis, abu vairuotojai buvo blaivūs.
Į nelaimės vietą iškviestos specialiosios tarnybos. Medikai į ligoninę išvežė keturis asmenis – vieną vairuotoją ir tris keleivius. Jų sveikatos būklė šiuo metu tikslinama.
