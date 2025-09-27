 Avarija Kauno centre: „Bolt“ automobilis susidūrė su „Opel“

Avarija Kauno centre: „Bolt" automobilis susidūrė su „Opel"

– į ligoninę išvežti keturi žmonės
2025-09-27

Šeštadienio vakarą Kauno centre užfiksuota rimta avarija, kurios metu sužeisti keli žmonės.

Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune?" nuotr.

Kauno apskrities policijos budintis pareigūnas informavo, kad pranešimas apie eismo įvykį gautas 20.22 val. Susidūrė du automobiliai – „Toyota“ ir „Opel“. Pirminiais duomenimis, abu vairuotojai buvo blaivūs.

Į nelaimės vietą iškviestos specialiosios tarnybos. Medikai į ligoninę išvežė keturis asmenis – vieną vairuotoją ir tris keleivius. Jų sveikatos būklė šiuo metu tikslinama.

