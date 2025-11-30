 Plungės rajone susidūrė du automobiliai: trys žmonės išvežti į ligoninę

2025-11-30 14:14 kauno.diena.lt inf.

Lapkričio 29-osios rytą Plungės rajone, Žlibinų kaime, užfiksuotas rimtas eismo įvykis. Pirminiais duomenimis, apie 11.16 val. susidūrė du lengvieji automobiliai – „Opel“ ir „Audi“.

Policija
Policija / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

„Opel“ vairavo 1980 m. gimusi moteris, o „Audi“ – 1969 m. gimęs vyras. 

Per susidūrimą sužaloti abu vairuotojai, taip pat „Audi“ automobilyje važiavusi keleivė, gimusi 1958 metais. Visi trys nukentėjusieji perduoti medikų priežiūrai.

Pasak pareigūnų, tikslios avarijos priežastys kol kas nėra aiškios – vyksta aplinkybių tikslinimas.

Avarijos vietoje dirbo policijos ir medikų ekipažai.

Pareigūnai ragina vairuotojus būti atidžiais, ypač esant sudėtingesnėms oro ir kelio sąlygoms.

