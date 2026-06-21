 Kaune pavogtas BMW automobilis: nuostolis – daugiau nei 14 tūkst. eurų

Kaune pavogtas BMW automobilis: nuostolis – daugiau nei 14 tūkst. eurų

2026-06-21 10:12 kauno.diena.lt inf.

Kaune buvo pavogtas BMW markės automobilis, pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

<span>Kaune pavogtas BMW automobilis: nuostolis – daugiau nei 14 tūkst. eurų</span>
Kaune pavogtas BMW automobilis: nuostolis – daugiau nei 14 tūkst. eurų / Asociatyvi Pixabay.com nuotr.

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Birželio 20 d., apie 18.val., R. Kalantos gatvėje pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „BMW 330“.

Transporto priemonė pagaminta 2014 metais.

Nuostolis – 14 500 eurų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

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pavogė automobilį
Kaune pavogė automobilį
Kaune pavogė BMW

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