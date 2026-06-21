Kaune pavogtas BMW automobilis: nuostolis – daugiau nei 14 tūkst. eurų

Birželio 20 d., apie 18.val., R. Kalantos gatvėje pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „BMW 330“.
Transporto priemonė pagaminta 2014 metais.
Nuostolis – 14 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Kaune buvo pavogtas BMW markės automobilis, pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Birželio 20 d., apie 18.val., R. Kalantos gatvėje pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „BMW 330“.
Transporto priemonė pagaminta 2014 metais.
Nuostolis – 14 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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