2025-10-07 15:47 kauno.diena.lt inf.

Kauno policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

Kaune iš parduotuvės pavogė maisto produktų: policija turi klausimų šiam vyrui / Kauno apskr. VPK nuotr.

Anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK), rugsėjo 7 d., apie 13.55 val., Kaune, A. Kriščiukaičio g., iš parduotuvės pavogti maisto produktai už 150,81 Eur.

Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojų, atpažįstančių šį asmenį, žinančių jo buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d. gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

