Ūkio darbus atlikusiam jaunuoliui – įtarimai dėl 50 tūkst. eurų vagystės iš dvasininko namų

Manoma, kad iš vieno Panevėžio rajono dvasininko namų jis pavogė daugiau nei 50 tūkst. eurų, kurių dalis priklausė namo šeimininkui, o dalis – parapijai.
Vagystė buvo pastebėta gruodžio 8-osios rytą. Į policiją kreipėsi namo šeimininkas, pasigedęs seife bei stalčiuje laikytų daugiau nei 50 tūkst. eurų. Vyras nurodė ir galimą įtariamąjį, kartais ūkio darbus padedantį atlikti jaunuolį.
Tą pačią dieną įtariamasis buvo sulaikytas, jam pateikti įtarimai dėl labai didelės vertės turto vagystės. Jaunuolio gyvenamojoje vietoje buvo rasta ir dalis, kaip manoma, pavogtų pinigų.
Tyrimui vadovaujantis prokuroras trečiadienį kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismą, prašydamas įtariamajam skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą – maksimaliam trejų mėnesių laikotarpiui. Teismas prokuroro prašymą tenkino.
Pasak prokuroro Pauliaus Jasiukaičio, posėdyje dėl kardomosios priemonės skyrimo paaiškėjo naujos aplinkybės apie anksčiau įvykdytą kitą sunkią nusikalstamą veiką.
