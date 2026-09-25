Kaune ir vėl dingo mažametė Gabija: jei ką nors žinote – praneškite policijai

Mažametė rugsėjo 23 d. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, A. Ramanausko-Vanago g., ir iki šiol negrįžo. Mažametė iš namų išeina ne pirmą kartą.
Mažametė išeidama vilkėjo juodos spalvos palaidinę, juodos spalvos kelnes, juodos spalvos „Nike“ kedus.
Asmenis, mačiusius ar žinančius Gabijos J. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio PK vyriausiąją tyrėją Godą Stankevičienę, el. paštu [email protected] arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
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