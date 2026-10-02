Kaune ir netoli jo – daugybė avarijų, sužaloti du žmonės

Pranešimas apie eismo įvykį skubiosios pagalbos tarnybas pasiekė spalio 2 d. 13.30 val. Avarija įvyko Rumšiškių seniūnijoje, ties Jakštonių kaimu, važiuojant Kauno kryptimi, prieš remontuojamą tiltą per Kruną.
Pirminiais duomenimis, susidūrė trys automobiliai. Į įvykio vietą išskubėjo medikai, ugniagesiai ir policijos pareigūnai.
Ugniagesių duomenimis, automobiliuose prispaustų žmonių nebuvo. Vis dėlto per avariją buvo nukentėjusiųjų, kuriems prireikė medikų pagalbos. Vienas iš automobilių po smūgio trenkėsi į kelio atitvarus.
Kauno policijos turimais duomenimis, į avariją pakliuvo „Opel“, „Audi“ ir „Volvo“, kuriuos vairavo 31, 42 ir 26 m. vairuotojai. Pirmojo vairuotojai ir keleiviui prireikė medikų pagalbos.
Po pietų ir vakarop policijos budėtojo telefonas taip pat netilo. Avarijų – nemažai, tačiau, laimei, žmonės nesužeisti, ir didelių spūsčių pavyko išvengti.
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