 „Kaip tokiam lygiam kely?“: po avarijos Ateities plente – nuostaba

„Kaip tokiam lygiam kely?“: po avarijos Ateities plente – nuostaba

2026-08-26 13:33 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienio popietę Kaune, Ateities plente, susidūrė su legvieji automobiliai.

<span>„Kaip tokiam lygiam kely?“: po avarijos Ateities plente – nuostaba</span>
„Kaip tokiam lygiam kely?“: po avarijos Ateities plente – nuostaba / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Panašu, kad smūgis buvo stiprus – gerokai apgadinti abiejų automobilių priekiai.

„Kaip tokiam lygiam kely tokia avarija, nesuprantu“, – į socialiniuose tinkluose patalpintas avarijos nuotraukas reagavo internautai.

Kauno policijos atstovų duomenimis, pranešimas apie eismo nelaimę Ateisties plente gautas rugpjūčio 26 d. šiek tiek po 13 val.

Kelio nepasidalijo du legvieji automobiliai – „Honda“ ir „Volkswagen“. 

Kol kas apie nukentėjusiuosius informacijos nėra – policija dar dirba įvykio vietoje.

Dėl avarijos ši kelio atkarpa – sunkiai pravažiuojama. Rekomenduojama rinktis kitą maršrutą.

PAPILDYSIME.

 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Ateities plentas
avarija
eismo nelaimė
avarija kaune
avarija LT
spūstys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
ar ne ?
Gal bandė 140 km išspausti, o čia va kledaras su 60 km. pasimaišė
0
0
kk
telefonas arba sveikata
1
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų