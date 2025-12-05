Sukrėsta bendruomenė papasakojo ir apie įtariamą žudiką: įsiminė viena detalė

Nužudymas sukrėtė bendruomenę
Aiškėja kraupaus nužudymo Kaune aplinkybės – ketvirtadienį Benas Mikutavičius, kaip įtariama, nužudė tikrą savo pusseserę, su kuria kartu gyveno tame pačiame bute.
Tai patvirtino B. Mikutavičiaus artimųjų aplinkos žmonės.
B. Mikutavičius yra kilęs iš Tauragės rajono Žygaičių kaimo. Kaimo bendruomenė sukrėsta dėl visoje šalyje nuskambėjusio nužudymo.
B. Mikutavičius baigė Žygaičių gimnaziją.
„Jie abu, tiek nužudyta mergaitė, tiek jis užaugo mūsų akyse. Negalime atitokti, visi čia išgyvena šoką“, – kalbėjo vietos žmonės.
Tiek aukos, tiek B. Mikutavičiaus šeimas vietiniai mini tik geru žodžiu.
„Abi šeimos labai normalios. Galite įsivaizduoti, kaip čia visi dabar jaučiasi. Visi yra sukrėsti“, – atsiduso viena iš gyventojų.
B. Mikutavičius dar turi brolį ir seserį.
„Šiuo metu net sunku įsivaizduoti, ką jaučia jo tėvai. Tiesa, tėtis gyvena dabar užsienyje, Beno tėvai buvo išsiskyrę“, – pasakojo vietiniai.
Kartu nuomojo butą
Nužudymo auka tapusi jauna žygaitiškė buvo tikra B. Mikutavičiaus pusseserė.
„Tėvai jiems abiem išnuomojo butą Kaune. Tačiau kiek girdėjome, pusseserė jį išlaikė, jis esą nemokėjo už nieką. Lyg ir veltėdžiavo jis. Bet tai gandai, bet apie tai mes girdėjome. Abi šeimos gerai gyveno ir gerai sugyveno, todėl vaikus kartu išleido į Kauną“, – prisiminė vietiniai.
Kaimo bendruomenė neprisiminė, kad B. Mikutavičius būtų garsėjęs kokiu nors smurtu prieš merginas.
„Nieko tokio nebuvo girdėti. Tuos vaikus nuo kūdikių mes pažinojome. Mes visi čia „šakniniai“. Čia gyveno seneliai, po to – tėvai ir vaikai mūsų akyse užaugo“, – kalbėjo vietos žmonės.
Tačiau viena detalė įsiminė vietos žmonėms.
„Benas toks keistas buvo. Sutiktas, nepakeldavo akių, vis nuleidęs akis vaikščiojo“, – pastebėjo žmonės.
Vietiniai gyventojai pasakojo, kad lemtingąjį ketvirtadienį B. Mikutavičiaus ir nužudytos merginos dėdė ir pusbrolis turėjo atvažiuoti į nužudytosios butą ir paimti Beno daiktus.
„Taip, jį turėjo iškraustyti. Dėdė ir pusbrolis yra abiejų jų giminaičiai. Tačiau, tikėtina, kad Benas viską padarė anksčiau“, – pasakojo vietiniai.
Žygaitiškiai, prabildami apie nužudytosios šeimą, vos tramdė ašaras.
„Tokia šauni mama. Kaip jai širdį turėtų skaudėti, visi čia užjaučia“, – atsiduso vietiniai.
Kur galėtų slėptis B. Mikutavičius, vietiniai neturi minčių.
„Turėjau reikalų toje vietoje, kur Beno senelių tuščias namas yra. Važiavau ir bijojau, o ką gali žinoti, gal jis kažkur čia?“ – svarstė vienas vietinis gyventojas.
Paklausti, ar būtų šansų B. Mikutavičiui slapstytis užsienyje, vietiniai patikino, kad jo tėvas nedengs sūnaus.
„Ne, nedegs jis. Abejojame. Bet kur jam slėptis? Pinigų neturi. O stogo virš galvos tai reikės“, – tarstelėjo vietiniai.
