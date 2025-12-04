 Kaune rasta dar viena, kaip įtariama, nužudyta mergina

Ketvirtadienio vakarą Kaune, viename Pramonės prospekto daugiabutyje, rastas jaunos merginos lavonas.

Gruodžio 4-ąją, į įvykio vietą sulėkė visos specialiosios tarnybos – pareigūnai, medikai ir ugniagesiai. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, ugniagesius į daugiabutį Pramonės prospekte kvietė policijos pareigūnai. Ugniagesiai buvo paprašyti atidaryti buto duris.

Pasak Kauno apskrities policijos atstovės Odetos Vaitkevičienės, minėtu adresu esančiame bute rastas 2001 metais gimusios moters kūnas. Į specialiąsias tarnybas kreipėsi su giminaite negalėję susisiekti artimieji. Pirminiais duomenimis, lavonas – su smurto žymėmis.

Policijos pareigūnai tikslina įvykio aplinkybes. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

Primename, kad taip pat gruodžio 4-ąją, po vidurdienio, Kaune, V. Krėvės prospekte, rasta mirusi mergina, sužalota gerkle.

