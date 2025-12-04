Šiurpi Dainavos daugiabučio mįslė: ką į savo namus įsileido nužudyta 22-ejų mergina?

Pirminiais duomenimis, minėta mergina, registruota Tauragės apskrityje, minėtą butą ketvirtajame aukšte nuomojosi ir galėjo būti atvykusi į Kauną studijuoti.
Apie tai, kad ji rasta negyva ir su smurto žymėmis, Bendrojo pagalbos centro telefonu 112 apie 13 val. buvo užregistruoti du pranešimai. Kauno policijos atstovės teigimu, apie tai pranešė namo gyventoja. Tačiau, portalo kauno.diena.lt žiniomis, Bendrajam pagalbos centrui skambino ir kažkas iš velionės artimųjų – brolis arba dėdė. Būtent jie, portalo duomenimis, atsirakino turėtais raktais velionės buto duris po to, kai ji porą valandų neatsiliepė telefonu, dėl ko kilo įtarimas, kad kažkas galėjo atsitikti. Ir rado ją gulinčią ant grindų su sužalota gerkle gausaus kraujo fone.
Manoma, kad šis kraupus nusikaltimas, kuriam panaudotas kažkoks aštrus daiktas, buvo įvykdytas ne per seniausiai, nes apie 11 val. minėti artimieji dar bendravo su velione telefonu. Be to, jos kūnas dar buvo šiltas, dėl ko iki greitosios medikų atvykimo, šiems vadovaujant telefonu, dar bandyta ją gaivinti.
Policijos teigimu, butas, kuriame įvykdytas šis jau penktasis šiemet Kaune nužudymas, jos pareigūnams nebuvo žinomas – jokių iškvietimų šiuo adresu pastaraisiais metais nebuvo.
Visas ankstesnes šių metų žmogžudystes Kaune, kaip ir pernykštes, pavyko atskleisti.
Šį kartą įvairių minčių kelia tai, kad velionė rasta užrakintame bute. Tačiau jo buto durys galėjo būti ir užtrenkiamos. Kita vertus, laiptinės durys – taip pat su kodu, tačiau nužudytoji pati galėjo jį pasakyti savo žudikui, jeigu jis šio pats nežinojo, nes ir anksčiau pas ją lankydavosi.
