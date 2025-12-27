Italijoje sulaikyti septyni asmenys, įtariami surinkę milijonus eurų „Hamas“ finansuoti

Teisėsaugos pareigūnai taip pat išdavė tarptautinius arešto orderius dar dviem už šalies ribų esantiems asmenims.
Policijos pareiškime nurodoma, kad su tyrimu siejamos trys asociacijos, kurios oficialiai rėmė palestiniečių civilius gyventojus, tačiau, kaip įtariama, buvo naudojamos kaip priedanga finansuoti „Hamas“.
Devyni asmenys kaltinami pervedę apie septynis milijonus eurų „Gazoje, palestiniečių teritorijose ar Izraelyje įsikūrusioms asociacijoms, kurios priklauso „Hamas“, yra jos valdomos arba su ja susijusios“.
Nors oficialus šių trijų organizacijų tikslas buvo rinkti aukas „humanitariniams tikslams palestiniečių žmonėms“, daugiau nei 71 proc. šių lėšų buvo skirta tiesioginiam „Hamas“ arba su islamistų judėjimu susijusių subjektų finansavimui, pranešė policija.
Dalis pinigų atiteko „šeimos nariams, susijusiems su teroristiniais išpuoliais“, teigiama pareiškime.
Remiantis žiniasklaidos pranešimais, tarp sulaikytųjų yra Palestiniečių asociacijos Italijoje prezidentas Mohammadas Hannounas (Mohamedas Hanunas).
Vidaus reikalų ministras Matteo Piantedosi (Matėjas Pjandetozis) socialiniame tinkle „X“ parašė, kad ši operacija „praskleidė šydą nuo elgesio ir veiklos, kuri, apsimetant iniciatyvomis palestiniečių teritorijų gyventojų labui, slėpė paramą teroristinėms organizacijoms ir dalyvavimą jose“.
