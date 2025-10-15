Incidentas Kaune: apšaudytas aikštelėje stovėjęs automobilis

2004 metais pagaminto automobilio apgadinimas pastebėtas pirmadienį, policijai apie tai pranešta kitą dieną.
Kaune, V. Krėvės prospekte esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, peršautas „VW Sharan“ priekinis stiklas, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.
2004 metais pagaminto automobilio apgadinimas pastebėtas pirmadienį, policijai apie tai pranešta kitą dieną.
Automobilio salone rasta kulka. Nuostolis nustatinėjamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
