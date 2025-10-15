Mįslingas išpuolis Kauno daugiabučių kiemuose: šūvių gali būti ir daugiau?

Kaip jau pranešta, minėto 2004 m. gamybos „VW Sharan“ savininkas, gimęs 1961 m., informavo policiją apie šį įvykį, praėjus daugiau kaip parai nuo to momento, kai teigia pastebėjęs, kad apgadintas aikštelėje prie namų stovėjusio jo automobilio priekinis stiklas. Tai įvyko pirmadienio ryte – apie 7.40 val. O Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneša sulaukęs iš jo apie tai informacijos tik antradienį – 11.34 val.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, automobilio savininkas tokį delsimą aiškino manymu, kad konstatavo tik stiklo įdaužą. Tačiau, panašu, kad vėliau automobilio salone, portalo kauno.diena.lt žiniomis, – ant priekinės keleivio sėdynės, buvo aptikta, kaip teigiama policijos suvestinėse, kulka, todėl ir nuspręsta pranešti apie šį įvykį policijai. Galimai su kažkuo pasitarus.
Ikiteisminį tyrimą dėl šio įvykio pradėję Kauno teisėsaugininkai teigia neturintys žinių, kad šiuo „VW Sharan“ būtų naudojęsis ne jo savininkas, o kas nors kitas. Tačiau akcentavo, kad, kreipdamasis į policiją, „VW Sharan“ savininkas teigė, kad nieko neįtaria – su niekuo nekonfliktuoja.
Tiesa, kada šis automobilis buvo pasistatytas būsimo išpuolio vietoje, teisėsaugininkai atsakyti negali, nors viena iš galimų versijų gali būti ir konfliktas dėl stovėjimo vietos.
Tačiau neatmetama ir, kad šis „VW Sharan“ tapo kažkieno taikiniu atsitiktinai – pavyzdžiui, supainiojus automobilius arba taikantis visai ne į juos. Nors duomenų, kad panašiu būdu būtų buvę apgadinta daugiau automobilių, stovėjusių minėtoje Dainavos mikrorajono daugiabučio aikštelėje, teisėsaugininkai taip pat neturi.
Versiją apie atsitiktinumą jie sieja ir su tuo, kad automobilio savininkas iki šio įvykio jiems niekuo neužkliuvo.
Kol kas neaišku ir, koks ginklas galimai panaudotas šio išpuolio metu. Į tai turėtų atsakyti ekspertai, kuriems perduota rasta kulka.
Kol kas neaišku ir, ar pagal tą Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pranešama, kad jis pradėtas dėl svetimo turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Nors, pagal teismų praktiką, tai greičiau – viešosios tvarkos pažeidimas. Visuotinai pavojingam būdui labiau priskiriami padegimai bei sprogdinimai. O šiuo atveju kyla abejonių, ar peršautas automobilio stiklas yra transporto priemonės sugadinimas.
Naujausi komentarai