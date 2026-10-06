 Ieško nepilnametės Viktorijos: jau savaitę – jokių žinių

Ieško nepilnametės Viktorijos: jau savaitę – jokių žinių

2026-10-06 10:23 kauno.diena.lt inf.

Kauno pareigūnai vis dar ieško Viktorijos L. (gim. 2010 m.) ir prašo visuomenės pagalbos.

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Ieškoma nepilnametė
Ieškoma nepilnametė / J. Elinsko/ELTOS, Kauno policijos nuotr.

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Kaip pranešė policija, nepilnametė rugsėjo 30 d. apie 21 val. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, J. Bakanausko g., ir iki šiol negrįžo. Ji dingsta ne pirmą kartą.

Nepilnametės požymiai: tamsių plaukų, vidutinio kūno sudėjimo, apie 165 cm ūgio, ant kojos turi tatuiruotę. Išeidama vilkėjo juodą striukę, juodas sportines kelnes, avėjo baltus batus.

Asmenis, mačiusius ar žinančius Viktorijos L. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK pareigūnus el. paštu [email protected], telefonu +370 700 64 673 arba skubios pagalbos telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
dingo nepilnametė
ieško dingusios nepilnametės
Kauno policija
dingo be žinios

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