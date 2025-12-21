Girto vyro „Mercedes-Benz“ šlavė viską savo kelyje

Anot Kauno policijos, gruodžio 20 d. apie 11.55 val. Kauno r., kelyje Kaunas-Prienai-Alytus, automobilį „Audi“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1983 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,40 prom.
Tos pačios dienos vakarą, apie 17.30 val., Kaune, Baltijos g., automobilis „Mercedes-Benz“ apgadino kieme stovėjusius automobilius „Audi“, „Ford“ bei tvorą ir iš įvykio vietos pasišalino. Automobilį galimai vairavęs vyras (gim. 1987 m.) surastas, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,35 prom.
Dar vienas pažeidėjas pričiuptas apie 23.05 val. Kaune, Šiaurės pr. Paaiškėjo, kad automobilį „Volvo“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1977 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,72 prom.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį, apie 3.50 val., dar vienas girtas vairuotojas įkliuvo pačiame Kauno centre, Kęstučio g. Išsiaiškinta, kad automobilį „Peugeot“ vairavo neblaivus vyras (gim. 2002 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,83 prom.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo esant neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 prom.
