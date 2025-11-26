Kauno keliuose – „tiksinčios bombos“

Kauno policijos duomenimis, lapkričio 25 d. apie 14.30 val. Kaune, A. Juozapavičiaus pr., automobilį BMW vairavo neblaivus vyras (gim. 1986 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,11 prom.
Už kelių valandaų, apie 16.40 val., dar vienas pažeidėjas nustatytas Baltų pr. Girtas (1,78 prom.) „Opel“ vairuotojas (gim. 1963 m.) kliudė tvorą bei stovintį automobilį „Dacia“.
Tos pačios dienos vakarą, apie 21.50 val., Žemaičių pl. pareigūnams įkliuvo „Nissan Note“ vairuotoja (gim. 1988 m.). Jai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,63 prom.
Pažeidėjai tądien pričiupti ne tik Kaune. Apie 15.15 val. Jonavos r., Juškonių k., automobilį „Volvo“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1987 prom.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,78 prom.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo esant neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 prom.
