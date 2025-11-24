 Girto vairuotojo šou Giraitėje: „šlavė“ viską, kas pasitaikė kelyje

Kauno policija skelbia apie pričiuptus girtus vairuotojus. Kai kurie spėjo pridaryti nemenkos žalos.

Policijos duomenimis, lapkričio 23 d. apie 10 val. Kauno r., Giraitės k., automobilis „Volvo“, vairuojamas neblaivaus vyro (gim. 1985 m.), kliudė tvorą, medį bei galimai apšvietimo stulpą. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,72 prom.

Panašiu metu, apie 10.30 val., dar vienas pažeidėjas pričiuptas Jonavos r., Upininkėlių k. Paaiškėjo, kad automobilį „Opel Zafira“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1987 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,68 prom.

Vėlų tos pačios dienos vakarą, 23 val., Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., automobilį „VW Golf“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1992 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,29 prom.

Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo esant neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 prom.

