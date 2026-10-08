FNTT nepradės ikiteisminių tyrimų dėl Raudondvario dvaro

Kaip skelbia tarnyba, įvertinusi du gautus pranešimus dėl viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ darbuotojų įdarbinimo, viešųjų lėšų panaudojimo bei statybos darbų viešųjų pirkimų vykdant dvarui priklausančių pastatų remontą ir galimo netinkamo jų finansavimo, abiem atvejais priėmė sprendimą nepradėti ikiteisminių tyrimų.
„Tokie sprendimai buvo priimti įvertinus pranešimuose pateiktą informaciją ir aplinkybes. Sprendimus patvirtino Kauno apygardos prokuratūra“, – skelbia FNTT.
Pasak jos, taip pat vienas iš pranešimų papildomai buvo perduotas Kauno rajono savivaldybės administracijos kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei.
Kaip rašė BNS, Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartis su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu.
Politiko skaičiavimu, 2022–2026 metais dvaras su direktoriaus pavaduotojo įmone sudarė 29 nekonkursines viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė viršijo 71 tūkst. eurų.
Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė pranešė apie Raudondvario dvaro laikinosios direktorės Kotrynos Ingos Morkūnaitės ir jos pavaduotojo E. Morkūno nušalinimą nuo pareigų.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) ir FNTT, kuri kreipimąsi perdavė prokuratūrai, o ši savo ruožtu – Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT).
STT atsisakė pradėti tyrimą, nes, atlikusi aplinkybių patikslinimą, nustatė, kad visos viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ ir paslaugų teikėjo sutartys buvo susijusios su realiai įstaigos veiklai reikalingų prekių įsigijimu ir paslaugų nuoma, visos sutartyse numatytos materialinės vertybės buvo faktiškai perduotos ir panaudotos įstaigos reikmėms.
Tuo metu VPT viešųjų pirkimų nevertino dėl per mažos vertės.
Savo ruožtu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) aiškinasi, ar buvusi Raudondvario dvaro direktorė Snieguolė Navickienė, įdarbinusi savo sūnų, vėliau tinkamai vengė interesų konflikto ir nusišalino nuo su juo susijusių sprendimų.
Komisija taip pat renka informaciją dėl K. Morkūnaitės ir E. Morkūno veiksmų bei galimų pažeidimų Raudondvario dvare.
BNS skelbė, kad įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios įstaigos pirkimais aktyviau imta domėtis po LRT žurnalistinio tyrimo, sukėlusio abejonių dėl premjero sutuoktinės Aistės Sinkevičienės galbūt fiktyvaus darbo dvare.
Tyrimas taip pat parodė, kad Raudondvario dvare įdarbinta daugiau socialdemokratų aplinkos žmonių. Po šios informacijos V. Makūnas sudarė darbo grupę galimiems pažeidimams dėl įdarbinimo nagrinėti.
Be to, Kauno rajono savivaldybės administracija yra pradėjusi vidinį tyrimą dėl Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos, kuria taip pat dirba A. Sinkevičienė, ir šio skyriaus vyriausiosios specialistės.
Tuo metu Seimo Antikorupcijos komisija yra nutarusi vertinti galimą sisteminį nepotizmą valstybės mastu, kartu įvertinant situaciją Raudondvario dvare.
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