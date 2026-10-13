 Dingo Kauno klinikų pacientas: jo mobilusis telefonas paskutinį kartą užfiksuotas prie Neries

Dingo Kauno klinikų pacientas: jo mobilusis telefonas paskutinį kartą užfiksuotas prie Neries

2026-10-13 10:04 kauno.diena.lt inf.

Portalo kauno.diena.lt skaitytojai pranešė apie šiandien ryte Jonavos gatvėje, ties laidojimo namais „Rekviem“, pastebėtas policijos pajėgas, „šukuojančias“ Neries pakrantę. Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad šioje vietoje, pirminiais duomenimis, buvo užfiksuotas paskutinis iš Kauno klinikų pirmadienio vakare pasišalinusio paciento mobiliojo telefono signalas.

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Minėtų laidojimo namų darbuotojai portalui kauno.diena.lt teigė, kad, jų žiniomis, policija greičiausiai dirba jų prieigose nuo vidurnakčio, nes tada pareigūnai skambino ir jiems.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt patikslino, kad ieškomas 1951 m. gimęs kaunietis, pasišalinęs iš Kauno klinikų spalio 12 d. apie 18 val. ir dingęs be žinios.

Kauno klinikų atstovė portalui kauno.diena.lt šią informaciją papildė tuo, kad dingęs asmuo buvo Gastroenterologijos klinikos pacientas. Ir iš pradžių jo ieškojo Klinikų apsaugos darbuotojai. Neradus šio paciento Klinikų teritorijoje ir peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, kuriuose dingęs asmuo, pirminiais duomenimis, jau užfiksuotas už Klinikų ribų, buvo susisiekta ir su jo artimaisiais, kurie paneigė, kad jis galėjo grįžti į namus. Tada ir pranešta apie dingusįjį policijai.

Kauno policijos nuotr.

Antradienį, sulaukę portalo kauno.diena.lt klausimų, policijos atstovai išplatino pranešimą apie šį ieškomą žmogų.

Anot policijos, dingusysis – Vincas Kolovaitis. 

Vyro požymiai: žilų plaukų, vidutinio kūno sudėjimo, apie 170 cm ūgio, nešioja akinius tamsiais rėmeliais. Išeidamas vilkėjo pilkos spalvos sportines kelnes, baltus marškinėlius trumpomis rankovėmis, tamsiai raudonos spalvos megztinį, avėjo juodas šlepetes. Su savimi turėjo mobilųjį telefoną su tamsiu dėklu. Vyras sunkiai orientuojasi aplinkoje.

Kauno policijos nuotr.

Asmenis, mačiusius ar žinančius Vinco Kolovaičio buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112 arba telefonu +370 61 86 8781.

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