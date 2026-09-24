 Dėl radinių garaže Kaune moteris apstulbo: prireikė „Aro“ pareigūnų

Dėl radinių garaže Kaune moteris apstulbo: prireikė „Aro“ pareigūnų

2026-09-24 08:12
BNS inf.

Nuomojamame garaže Kaune moteris rado du granatsvaidžio paleidimo mechanizmus bei 400 įvairaus kalibro šovinių, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

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<span>Dėl radinių garaže Kaune moteris apstulbo: prireikė „Aro“ pareigūnų</span>
Dėl radinių garaže Kaune moteris apstulbo: prireikė „Aro“ pareigūnų / Asociatyvi A. Strumilos / BNS nuotr.

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