Dėl radinių garaže Kaune moteris apstulbo: prireikė „Aro“ pareigūnų

Radinius Chemijos gatvėje paėmė antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Dėl incidento buvo įvestas planas „Skydas“.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais.
Nuomojamame garaže Kaune moteris rado du granatsvaidžio paleidimo mechanizmus bei 400 įvairaus kalibro šovinių, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
Radinius Chemijos gatvėje paėmė antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Dėl incidento buvo įvestas planas „Skydas“.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais.
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