 Būna ir taip: elektrinis dviratis sukėlė gaisrą Kauno rajono sporto centre

Būna ir taip: elektrinis dviratis sukėlė gaisrą Kauno rajono sporto centre

2026-08-10 09:38 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienio popietę ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į Garliavoje esantį sporto centrą. Panašu, kad sumaišties būta nemažos, nes pranešant apie tai, kas čia nutiko, supainiota, kad dega elektrinis paspirtukas, nors iš tikrųjų degė elektrinis dviratis.

<span>Būna ir taip: elektrinis dviratis sukėlė gaisrą Kauno rajono sporto centre</span>
Būna ir taip: elektrinis dviratis sukėlė gaisrą Kauno rajono sporto centre / Asociatyvi A. Ufarto / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie sekmadienio iškvietimus informuoja, kad pranešimas apie gaisrą šiame Garliavos Vasario 16-osios gatvės objekte buvo gautas 17.02 val.

Atskubėjus įvykio vieton, dūmai rūko iš elektrinio dviračio, kurį milteliniu gesintuvu gesino sporto centro darbuotojas.

Ugniagesiai gelbėtojai teigia užgesinę šį gaisrą aukšto slėgio švirkštu, sunaudodami apie 200 litrų vandens.

Nors panašu, kad su kilusiu gaisru susidorota greitai, jis spėjo pridaryti žalos: keliose vietose apdegė stadiono bėgimo takas, išdegė apie vienas kvadratinis metras žolės. Jau nekalbant apie tai, kad apdegė ir karščio buvo paveiktas pats gaisro sukėlėjas.

Tačiau svarbiausia – šiuo elektriniu dviračiu važiavęs asmuo nenukentėjo.

Šiame straipsnyje:
gaisras
elektrinis dviratis
gaisras Kauno rajone

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Aliektrikas
Patariu visus aliektrinius paspirdukus ir dviračius sandeliuoti tik lauke. Ir toliau nuo mano masinos.
2
0
siūlau baudą
kad neturėjo dūmų jtiklio!!!
4
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų