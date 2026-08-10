Būna ir taip: elektrinis dviratis sukėlė gaisrą Kauno rajono sporto centre

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie sekmadienio iškvietimus informuoja, kad pranešimas apie gaisrą šiame Garliavos Vasario 16-osios gatvės objekte buvo gautas 17.02 val.
Atskubėjus įvykio vieton, dūmai rūko iš elektrinio dviračio, kurį milteliniu gesintuvu gesino sporto centro darbuotojas.
Ugniagesiai gelbėtojai teigia užgesinę šį gaisrą aukšto slėgio švirkštu, sunaudodami apie 200 litrų vandens.
Nors panašu, kad su kilusiu gaisru susidorota greitai, jis spėjo pridaryti žalos: keliose vietose apdegė stadiono bėgimo takas, išdegė apie vienas kvadratinis metras žolės. Jau nekalbant apie tai, kad apdegė ir karščio buvo paveiktas pats gaisro sukėlėjas.
Tačiau svarbiausia – šiuo elektriniu dviračiu važiavęs asmuo nenukentėjo.
(be temos)
(be temos)