 Aliarmas Kaune: dingo keturiolikmetis

Aliarmas Kaune: dingo keturiolikmetis

2026-10-12 16:37 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos zoologijos sodo feisbuko paskyroje pasidalinta svarbiu pagalbos prašymu.

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Ieškomas Mykolas
Ieškomas Mykolas / Soc. tinklų nuotr.

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„Šiandien, apie 13.15 val., Kaune, Neries krantinėje, ties Sąjungos aikšte, prie riedlenčių ir dviračių parko, dingo mūsų darbuotojos 14-metis sūnus Mykolas“, – rašoma socialiniame tinkle.

Nurodoma, kad berniukas yra apie 1,50 m ūgio. Vilkėjo tamsiai mėlyną striukę, žalias sportines kelnes, buvo su mėlynu šalmu. Važiavo paprastu sportiniu paspirtuku mažais ratukais.

Atkreipiamas dėmesys, kad užkalbintas Mykolas gali bendrauti ribotai.

Jei Mykolą matėte, žinote, kur jis galėtų būti, ar turite bet kokios informacijos, nedelsdami praneškite šiais kontaktais, esančiais nuorodoje arba skambinkite 112.

Kreipėmės komentaro į Kauno policiją – gavę atsakymą, publikaciją papildysime.

Šiame straipsnyje:
dingo vaikas
dingo 14-metis
Lietuvos zoologijos sodas
ieško vaiko
dingo Mykolas

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