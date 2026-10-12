Aliarmas Kaune: dingo keturiolikmetis

„Šiandien, apie 13.15 val., Kaune, Neries krantinėje, ties Sąjungos aikšte, prie riedlenčių ir dviračių parko, dingo mūsų darbuotojos 14-metis sūnus Mykolas“, – rašoma socialiniame tinkle.
Nurodoma, kad berniukas yra apie 1,50 m ūgio. Vilkėjo tamsiai mėlyną striukę, žalias sportines kelnes, buvo su mėlynu šalmu. Važiavo paprastu sportiniu paspirtuku mažais ratukais.
Atkreipiamas dėmesys, kad užkalbintas Mykolas gali bendrauti ribotai.
Jei Mykolą matėte, žinote, kur jis galėtų būti, ar turite bet kokios informacijos, nedelsdami praneškite šiais kontaktais, esančiais nuorodoje arba skambinkite 112.
Kreipėmės komentaro į Kauno policiją – gavę atsakymą, publikaciją papildysime.
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