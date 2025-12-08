Žiaurūs Kauno įvykiai sukrėtė ir universitetą: kviečia pagerbti studentės atminimą

„Nuoširdžiai užjaučiame žuvusiosios šeimą ir kviečiame bendruomenę pagerbti Simoną VDU koplyčioje (V. Putvinskio g. 23–105, pirmadienį 17–20 val., antradienį 8–20 val., kitomis dienomis šią savaitę – padalinio darbo metu). Susieikime paminėti studentės atminimą ir pabūti rimtyje“, – skelbė universitetas.
Universiteto vadovybė supranta, kad šis įvykis gali kelti sunkių jausmų, tad priminė, kur galima gauti psichologinę pagalbą.
„Norime priminti studentams, žuvusiosios grupiokams ir kursiokams, dėstytojams bei visai universiteto bendruomenei, kad universitete yra teikiama psichologinė pagalba. Jei šiuo sudėtingu metu norėtumėte su kuo nors pasikalbėti, kviečiame kreiptis į VDU Psichologijos kliniką arba kitas psichologinę pagalbą teikiančias institucijas, kurių kontaktus pateikiame žemiau“, – rašė universitetas.
VDU Psichologijos klinika
Tel. 0 37 327 825 (I–V 8–17 val.)
El. paštas [email protected]
Emocinė parama internetu ir telefonu
Jaunimo linija
Tel. +370 800 28888 (visą parą)
Tinklalapis https://jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-pokalbiais-internetu/
Pagalbos moterims linija
Tel. +370 800 66366 (visą parą)
El. paštas [email protected]
Vilties linija
Tel. 116 123 (visą parą)
Krizių įveikimo centras
Adresas: Antakalnio g. 97, Vilnius
Tel. +370 640 51555 (I–V 16–20 val., VI 12–16 val.)
Tinklalapis http://www.krizesiveikimas.lt/
Primename, kad 29-erių Benas Mikutavičius, anot teisėsaugos, įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas.
Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Naujausi komentarai