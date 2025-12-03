IX -asis Tarptautinis ispanų kalbos forumas VDU suburs dvigubai daugiau dalyvių

Lietuvoje augant ispanų kalbos populiarumui ir specialistų paklausai, forumo tikslas – suteikti erdvę dalintis patirtimis, pristatyti naujausius mokslinius tyrimus ir aptarti pažangiausius kalbų mokymo(si) metodus.
Šių metų forumas sulaukė rekordinio susidomėjimo. Pasak forumo organizatorės, VDU Užsienio kalbų instituto lektorės Vigilijos Žiūraitės, dalyvių skaičius išaugo dvigubai: „Šiemet sulaukėme dvigubai daugiau norinčiųjų dalyvauti nei ankstesniais metais. Tai rodo, kad ispanų kalbos specialistų bendruomenė Baltijos regione sparčiai auga, o Tarptautinis ispanų kalbos forumas Kaune tampa svarbia profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo platforma.“
Gruodžio 5 dienos vakarą vyks forumo atidarymas, kuriame sveikinimo žodį tars Marta Navarro Aguilera, Ispanijos Švietimo, profesinio mokymo ir sporto ministerijos švietimo reikalų Baltijos šalims patarėja.
Antroji renginio diena prasidės naujojo Ispanijos ambasadoriaus Lietuvoje José Fernando Fernández-Aguayo Muñoz ir Servanteso instituto Varšuvoje direktoriaus Felipé Santos sveikinimo žodžiais.
Pranešėjai iš Ispanijos, Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Slovakijos, Belgijos ir Sakartvelo skaitys mokslinius pranešimus, ves praktinius seminarus ir pristatymus, skirtus tokioms temoms kaip sociolingvistinė kompetencija, tarimas ispanų kaip užsienio kalbos mokyme(si), skaitmeninė kultūra, istorijos ir kultūros integravimas į pamokas, taip pat dirbtinio intelekto keliami iššūkiai ir galimybės švietime.
Taip pat forumo programoje – meistriškumo paskaita apie mokomosios medžiagos kūrimą naudojant DI, aštuoni praktiniai seminarai, trys teminiai pranešimai bei knygos „La enseñanza-aprendizaje de ELE en Europa Oriental y los países bálticos“ (De Gruyter, 2025) pristatymas.
Kaip ir kasmet, forumas siekia telkti ispanų kalbos profesionalų bendruomenę Baltijos regione ir kurti bendradarbiavimo bei akademinių mainų platformą. Renginį užbaigs kultūrinė veikla – ekskursija po VDU Botanikos sodą, kurios metu dalyviai galės apžiūrėti tropinių augalų ir drugelių ekspoziciją.
IX-asis Ispanų kalbos forumas vyks VDU Daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre (V. Putvinskio g. 23), gruodžio 5-7 dienomis.
Būtina išankstinė registracija.
