Ypatinga Rugsėjo 1-oji: atidarytas didžiausias Kauno lopšelis-darželis

Šiuolaikiškame, vieno aukšto A++ energinio naudingumo klasės pastate įrengta 14 grupių – šešios lopšelio ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė. Jose ugdysis 250 vaikų. Kiekvienai jų sukurtos atskiros ugdymo ir poilsio erdvės su tiesioginiais įėjimais į vidinį kiemelį ir žaidimų aikštelę.
Apverstos „U“ raidės formos pastate įkurti specialistų kabinetai, universali salė, virtuvė ir kitos vaikų ugdymui bei kasdieniam gyvenimui skirtos patalpos. Siekiant užtikrinti mažųjų saugumą, teritorija aptverta tvora, tėveliams ir personalui įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Čia darbuosis apie 70 darbuotojų.
„Vėjukai“ – ne tik didžiausias Kauno darželis, bet ir viena didžiausių tokio tipo ikimokyklinio ugdymo įstaigų Lietuvoje. Didelės apimties projektas Romainiuose įgyvendintas siekiant ne tik suteikti daugiau vietų mažiesiems kauniečiams, bet ir sukurti šiuolaikišką, vaikų poreikiams pritaikytą aplinką.
Pirmąją „Vėjukų“ dieną į darželio kiemą susirinkusius vaikus ir jų tėvelius lydėjo kojūkininkai. Mažųjų čia laukė įvairios pramogos – muilo burbulai, piešimas ant veidukų, laikinos tatuiruotės ir balionų lankstymas. Vėliau sveikinimo žodį tarė darželio direktorė.
„Vėjukai“ – ne tik didžiausias Kauno darželis, bet ir viena didžiausių tokio tipo ikimokyklinio ugdymo įstaigų Lietuvoje.
„Visų pirma dėkoju miesto vadovams už tai, kad rūpinasi kiekvienu kauniečiu – nuo mažo iki seno. Viena iš šio rūpesčio apraiškų – šis puikus, gražus, didžiausias Kaune lopšelis-darželis.
Noriu padėkoti jums, kad išlaukėte atidarymo. Čia jūsų vaikai pradės pirmuosius žingsnius į savo sąmoningą gyvenimą. Linkiu mums visiems, kad nuo šios dienos visados pūstų palankus vėjas“, – linkėjo darželio direktorė Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė.
Prie naujojo darželio statybų prisidėjusiems projektuotojams ir rangovams padėkojo ir Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
„Dėkoju projektuotojams UAB „Medstatyba“ ir rangovams „Verslo“, kurie šį nuostabų darželį pastatė per pusantrų metų. Ačiū visiems už šią gražią šventę ir tikėsimės, kad jūsų mažieji „uraganai“ nenugriaus šio darželio“, – susirinkusius sveikino Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Šventinę nuotaiką tęsė interaktyvi muzikinė programa „Bitė Maja ir Žiogas keliauja į miestą“. Pasibaigus programai, mažieji kartu su auklėtojomis iškeliavo į savo grupes.
Naujasis darželis Romainiuose pradėtas statyti 2024 metų pabaigoje. Tai antroji Kauno plyno lauko investicija į ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą – 2022 metais Šilainiuose duris atvėrė 200 vietų „Vaikystės tako“ darželis.
Šiemet rugsėjo 1-ąją mieste duris atvėrė ne tik naujasis Romainių darželis, bet ir atnaujinti „Medeinos“ mokyklos-darželio padaliniai Aleksote.
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