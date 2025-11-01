Visų Šventųjų dienos proga – žvakutė ne tik ant savo artimojo kapo: nepamiršo iškilių žmonių

Žvakių šviesa nušvietė kunigo Ričardo Mikutavičiaus, poeto Kęstučio Navako, buvusios politikės ir visuomenininkės Dalios Teišerskytės palaidojimo vietas. Taip pat žmonės rinkosi sukalbėti maldų ir ties panteone atgulusios Prezidento Valdo Adamkaus žmonos Almos kapo.
Petrašiūnų kapinėse sutikti lankytojai tikino, kad jiems svarbu atminti tuos, kurie nešė šviesą, buvo kitiems pavyzdys ir įkvėpimas. Ir visai nesvarbu, kad žinomų žmonių nepažinojo. Tiesiog dabar jaučia pareigą paminėti juos, aplankyti jų kapus.
„Visai neseniai žiūrėjome filmą „Miręs Kaunas. Petrašiūnų kapinių istorija“, todėl norėjosi patiems aplankyti žinomų žmonių kapus. Matome, kad ir kitiems tai svarbu, žmonės neša žvakes, gėles ir taip palaiko šių iškilių žmonių atmintį gyvą. Nei su vienu iš jų neturėjau jokio realaus kontakto, tačiau jaučiu tų žmonių paliktą indėlį Lietuvos istorijoje. Atmintis yra gyva, kol yra ją puoselėjančių, tad kiekvienas čia atėjęs ir uždegęs žvakę ar už išėjusiojo sielą sukalbėję maldą, kaip tik tą atmintį ir palaiko“, – įsitikinusi Petrašiūnų kapines lankiusi ponia Stasė.
„Vaikams noriu perteikti jausmą, kad yra svarbu paminėti ne tik tuos, kuriuos kažkada pažinojai, bet ir tuos, kurie savo darbais puoselėjo Lietuvą. Todėl ir atėjome su šeima čia. Be to, vakare šios kapinės žvakių šviesoje atrodo visai kitaip nei dieną“, – panašią mintį išsakė su vaikais atėjęs Rimas.
Naujausi komentarai