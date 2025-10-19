Valerijus Makūnas apdovanotas garbės ženklu už nuopelnus švietimui

„Esate nuostabūs, savo darbą mylintys žmonės, kurie su didžiuliu atsidavimu ir energija prisideda prie Lietuvos kūrimo ir jos ateities vizijos. Be jūsų begalinio kruopštumo, atsakomybės švietimo, mokslo ir sporto laukas būtų skurdesnis“, – kalbėjo ministrė Raminta Popovienė.
„Šį garbės ženklą priimu kaip visos Kauno rajono bendruomenės – mokyklų vadovų, mokytojų ir, žinoma, moksleivių darbo įvertinimą. Mūsų tikslas buvo ir liks paprastas, bet prasmingas – kad kiekvienas vaikas, nesvarbu, ar jis iš miesto, miestelio, ar iš mažo kaimo, turėtų galimybę mokytis oriai, kūrybingai ir saugiai“, – pabrėžė V. Makūnas.
Savo darbinę biografiją V. Makūnas pradėjo mokytoju, dirbo Kačerginės ir Noreikiškių vidurinių mokyklų direktoriumi, Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėju, vėliau pasuko į politiką.
Per mero vadovavimo savivaldybei laikotarpį renovuota, rekonstruota ir modernizuota dvylika mokyklų, aštuonios ikimokyklinio ugdymo įstaigos, Kauno rajono meno mokykla, pastatytas Garliavos sporto ir kultūros centras, modernizuotas Mastaičių baseinas. Įsteigti Mastaičių, Užliedžių ir Kačerginės daugiafunkciai centrai, pradėjo veikti visos dienos mokyklos.
Savivaldybėje sparčiai didėjant jaunų šeimų skaičiui, V. Makūno iniciatyva įgyvendintas kompleksas priemonių, kurios leido efektyviai spręsti ikimokyklinio ugdymo problemas. Remiantis Vokietijos patirtimi, nuo 2020 m. pirmąkart Lietuvoje pradėtas diegti šeimos darželio modelis – teikiama ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslauga namuose arba nuomojamose patalpose.
Bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), įsteigta VDU Ugnės Karvelis gimnazija ir Talentingų mokinių akademija. V. Makūno iniciatyva įgyvendinama Mokytojų pritraukimo į Kauno rajono mokyklas programa: savivaldybės lėšomis apmokamos mokytojų perkvalifikavimo studijos, studentams skiriamos stipendijos.
2017 m. Kauno rajono savivaldybėje įsteigtas Kūdikio kraitelis, o 2020 m. – Pirmoko kraitelis. Šios naujovės skirtos motyvuoti jaunas šeimas. Kauno rajono pavyzdžiu pasekė kitos šalies savivaldybės, patirtimi domisi užsienio partneriai.
Kauno rajone ypač daug dėmesio skiriama sveikai gyvensenai ir sporto tradicijoms kurti. Ypač daug investuojama į sporto infrastruktūros kūrimą. Pastatytas Garliavos sporto centras, didelės sporto salės Ringauduose, Šlienavoje, Kačerginėje, Zapyškyje, atnaujinta arba įrengta daugiau kaip 50 daugiafunkcių sporto aikštelių. Šalia Garliavos Adomo Mitkaus mokyklos ir Raudondvario gimnazijos pastatyti tarptautinius reikalavimus atitinkantys futbolo stadionai. Renovuoti ir modernizuoti Akademijos, Ežerėlio, Vilkijos, Neveronių, Domeikavos, Jonučių, Karmėlavos, Linksmakalnio, Čekiškės, Kačerginės, Zapyškio, Lapių stadionai ir sporto aikštynai. Čekiškėje įrengta kordinių automobilių modelių lenktynių trasa yra viena moderniausių Europoje.
