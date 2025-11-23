Naujas bendradarbiavimo modelis

Lietuvoje, kuris bus pavyzdžiu kitoms savivaldybėms. Bendradarbiaudami su LSMU sieksime ne tik mažinti bešeimininkių gyvūnų skaičių, bet ir įgyvendinsime įvairias gyvūnų gerovės, apsaugos ir švietimo programas, investuosime į specialistų kvalifikacijos kėlimą“, – pasakojo meras.
Gyvūnų ženklinimas – esminė priemonė, galinti padėti sumažinti bešeimininkių gyvūnų skaičių. Kuo daugiau gyvūnų bus paženklinta, tuo lengviau bus galima nustatyti jų savininkus ir išvengti situacijų, kai gyvūnai tampa bešeimininkiai.
Sutarčiai įgyvendinti savivaldybė įsigijo ir perdavė būtinų priemonių gyvūnams ženklinti, o LSMU Veterinarijos akademijos studentai visose Kauno rajono seniūnijose organizuos akcijas, per kurias bus ženklinami augintiniai. Ši paslauga gyventojams bus nemokama.
Papildomai skiriamos lėšos bešeimininkių gyvūnų situacijos nepakeitė – per pastaruosius trejus metus kasmet paimama vidutiniškai apie 260 bešeimininkių gyvūnų.
„Mūsų partnerystė – gražus pavyzdys, kai savivalda supranta, kokį svarbų vaidmenį atlieka aukštasis mokslas visose srityse. Kartu galėsime įgyvendinti didesnius, įvairesnius projektus Kauno rajone“, – sakė LSMU rektorius R. Benetis.
Primename, kad nuo 2022 m. visi gyvūnai augintiniai (katės, šunys ir šeškai) privalo būti paženklinti mikroschemomis ir įregistruoti Gyvūnų augintinių registre. Už katės, šuns ar šeško paženklinimą mikroschema ir įregistravimą registre atsako jų laikytojas arba savininkas.
Šiuo metu Kauno rajono savivaldybėje registruota daugiau kaip 25 tūkst. gyvūnų. Tikslių duomenų apie neženklintus gyvūnus nėra, tačiau, remiantis Žemės ūkio duomenų centro informacija, paženklintų gyvūnų skaičius pastaraisiais metais mažėja.
Savivaldybė, vykdydama bešeimininkių gyvūnų gaudymo, laikinos globos ir grąžinimo savininkams veiklą, kasmet šiam tikslui skirdavo apie 50 tūkst. eurų, o 2025 m. ši suma padidinta iki 70 tūkst. eurų. Deja, net ir papildomai skiriamos lėšos bešeimininkių gyvūnų situacijos nepakeitė – per pastaruosius trejus metus kasmet paimama vidutiniškai apie 260 bešeimininkių gyvūnų.
