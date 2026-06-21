Užfiksavo ir krušą: net žiemą tokio uragano nematėm

Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ žmonės dalijosi ne tik gausaus lietaus, lūžusių medžių, bet ir krušos vaizdais.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
„Kalvarijos savivaldybėje, Jurgežerių kaime, ledukai“, – rašė Rugilė.
„Kaune – beveik Islandija“, – prie vaizdo įrašo, kuriame matyti patvinusios gatvės ir iš nuotekų šulinių besiveržiantis vanduo, rašė Aurimas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Primename, kad sinoptikai prognozavo, kad sekmadienį sulauksime neramių orų.
„Lietaus debesys, šiuo metu esantys ties linija Kalvarija–Kaunas–Kupiškis, auga ir pamažu slenka į rytus. Dalyje vietovių gali smarkiai su perkūnija palyti. Debesų viršūnės šaltos (iki 50..58 laipsnių šalčio), todėl nereikėtų nustebti jei ir krentančią krušą išvysite“, – mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad pirmadienio naktį vietomis trumpai palis, perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos. Dieną be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje 19–21 laipsnis šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 22–27, pajūryje 19–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 19 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 28 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 56–78 cm, stebimas Minijoje ties Kartena ir Akmenoje – Danėje ties Kretinga. Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–19, ežeruose – 14–20, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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