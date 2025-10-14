Už atsidavimą ir kūrybiškumą apdovanoti geriausi Kauno pedagogai

Kaip pranešė Kauno miesto savivaldybė, beveik pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje susirinko mokyklų ir gimnazijų, lopšelių-darželių specialistai, privataus, neformaliojo ugdymo pedagogai. Šventinį vakarą už išskirtinį pilietinį, vertybinį ir patirtinį ugdymą, inovatyvius profesinius pasiekimus bei požiūrį į švietimą penkiems laureatams skirtos 3 tūkst. eurų premijos.
Šiemet Metų mokytojais pripažinti: Kauno šv. Roko mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė Rima Ivoškienė, Tautinės kultūros centro neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Gražina Kepežinskienė, Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytojas ekspertas Saulius Skučas, lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jurgita Stirbienė ir Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos istorijos mokytojas metodininkas Nerijus Navickas. Istorikas sužibėjo ir šalies mastu – jam skirtas Lietuvos Metų Mokytojo titulas.
N. Navickas džiaugėsi, kad šis apdovanojimas – ne tik jo asmeninis įvertinimas, bet ir visos bendruomenės darbas: „Man didžiulė garbė stovėti čia ir matyti tiek daug spindinčių akių. Šį apdovanojimą skiriu savo mokyklai, Vaižganto progimnazijai, kuri tikrai prisidėjo prie šio įvertinimo.“ Pasak pedagogo, mokytojo misija – atsakinga ir įkvepianti: „Kiekvienam mokytojui patikimas jaunosios kartos ugdymas, kurie ateityje kurs Lietuvą.“
„Sveikinu su Jūsų švente! Jūs esate tikrosios Kauno žvaigždės, rodančios kryptį mūsų vaikams ir kuriančios ateitį. Ačiū už kasdienį darbą, kantrybę ir skleidžiamą meilę, nes tik jūsų dėka švietimo srityje Kaunas yra pirmas Lietuvoje – ne tik dėl reitingų, bet ir dėl laimingų mokinių. Nenustokite šviesti“, – sveikindamas susirinkusią švietimo bendruomenę sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Metų mokytojai gavo ir simbolinį apdovanojimą – savo vardu pavadintą žvaigždę. Tai priminimas apie jų skleidžiamą šviesą, šviečiančią už klasės ar mokyklos ribų. Scenoje atsidėkota ir 16 nominantų, pretendavusių tapti 2025 metų mokytojais. Jiems įteiktos mero padėkos ir simbolinės dovanos.
„Džiaugiuosi, kad galiu garsinti mokyklos vardą. Aš daugelį metų dirbu su specialiųjų poreikių mokiniais ir patiriu ne tik sunkumų, bet ir daug šviesių akimirkų – tai vaikų šypsenos, ištarti žodžiai, įveikti sunkumai. Jie tarsi maži stebuklai, kurie man primena, kodėl pasirinkau šį kelią”, – kalbėjo Metų mokytoja R. Ivoškienė.
Metų mokytojo premijos – ne tik finansinis įvertinimas, bet ir simbolinė padėka už ilgametį indėlį į Kauno švietimo kokybę, pasiryžimą auginti jaunimą, kuris kurs modernų, veržlų ir kultūringą miestą.
Renginio metu susirinkusiuosius džiugino įspūdingi akrobatų pasirodymai, o vakaro kulminacija tapo dviejų dalių miuziklas „Aida”. Jį dalyviams dovanojo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai, baleto artistai ir orkestro virtuozai. Reginys sulaukė audringų ovacijų, simboliškai vainikavusių šventinį vakarą.
