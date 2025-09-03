Starkevičius: studijos užsienyje, darbas Lietuvai

– Kokie keliai nuvedė iki Jungtinės Karalystės?
– Esu iš Kauno, jame užaugau ir baigiau mokyklą. Visada norėjau įgyti patirties gyvendamas užsienyje, o bakalauro studijos Jungtinėje Karalystėje pasirodė puiki galimybė tapti visiškai savarankiškam, įgyti aukštąjį išsilavinimą ir taip pat išlaikyti artimą ryšį su šeima, draugais Lietuvoje.
– Kokios pamokos labiausiai patiko mokykloje?
– Labiausiai domino geografija ir biologija, ypač gamtinės geografijos ir klimato kaitos temos. Šis susidomėjimas paskatino baigus mokyklą pasirinkti geologijos studijas. Nors mokykloje nebuvau tiksliukas, bakalauro studijos priartino mane prie matematikos, fizikos ir chemijos.
– Kaip atradai inžineriją ir kuo ji Tau patinka?
– Inžineriją atradau vėlai – tik pradėjęs studijuoti geologiją Lidso universitete Jungtinėje Karalystėje. Iš tiesų iki studijų mano geologijos žinios buvo paviršutiniškos, bet jau po pirmojo semestro supratau, kad inžinerinę geologiją ir geotechninę inžineriją galima pritaikyti labai daug kur, ši sritis gali reikšmingai prisidėti prie kovos su klimato kaita. Sužavėtas inžinerijos paklausa ir jos nauda, pradėjau gilintis į šią sritį ir trečiaisiais studijų metais gavau pasiūlymą atlikti praktiką inžinerinėje kompanijoje. Per praktiką dirbau prie jūrinių vėjo elektrinių projektų, toliau gilindamas savo žinias ir prisidėdamas prie atsinaujinančiosios energijos plėtros.
– Ar pastebi, kaip energetikos sektorius keičiasi Lietuvoje?
– Net ir gyvenant užsienyje galima pastebėti, kaip Lietuvos energetikos sektorius vis labiau artėja prie atsinaujinančiosios energijos. Tai ypač pajutau sužinojęs apie „Ignitis grupės“ jūrinio vėjo elektrinės parko „Curonian Nord“ vystymą, prie kurio prisidėjau drauge su savo praktikos kompanija, jau sugrįžęs po bakalauro studijų.
– Kodėl nusprendei mokslus tęsti toliau?
– Šiuo metu esu sukaupęs beveik dvejų metų geotechninio darbo patirties ir jaučiu, kad esu įgijęs pakankamai praktinių žinių, kad galėčiau toliau gilinti techninius aspektus aukštesniu akademiniu lygiu. Netrukus pradėsiu magistrantūros studijas Londono imperatoriškajame koledže, kuris lyderiauja geotechninės inžinerijos srityje ir nuo šių metų siūlo specializuotas inžinerijos studijas, orientuotas į jūrinių vėjo elektrinių inžineriją. Tai puiki galimybė man augti kaip šios srities specialistui ir ateityje prisidėti prie tvarios energetikos plėtros Lietuvoje.
– Ar galvoji grįžti į Lietuvą?
– Taip, grįžti į Lietuvą tikrai planuoju. Jau po bakalauro studijų svarsčiau apie sugrįžimą, tačiau nusprendžiau dar padirbėti savo praktikos kompanijoje ir įgyti daugiau profesinės patirties. Vėliau atradau jau minėtas magistro studijas ir galimybę gauti stipendiją iš „Kitas 100“ ir „Ignitis grupės“ konkurso su sąlyga, kad per penkerius metus po studijų dirbsiu bent trejus metus Lietuvoje. Tai dar labiau sustiprino mano norą ir galimybes sugrįžti ir prisidėti prie šalies energetikos sektoriaus plėtros.
Valstybinis studijų fondas vėl skelbia konkursą dėl paramos skyrimo energetikos sektoriui svarbias inžinerines antrosios pakopos studijas užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pasirinkusiems studentams.
Dokumentai konkursui priimami nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 26 d. (imtinai). Daugiau informacijos apie konkursą https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/skelbiame-2025-m-konkursa-kitas100/.
Į paramą gali pretenduoti studentai, kurie yra pakviesti studijuoti arba jau studijuoja bendrovei „Ignitis grupė“ svarbias studijų programas Belgijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje. Su studijų programomis, kurioms yra skiriama parama, galite susipažinti https://vsf.lrv.lt/public/canonical/1747289218/1786/Ignitis%20AM.pdf.
Per metus vienam studentui skiriama iki 830 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio parama (iki 58 100 eurų per metus). Parama gali būti skiriama studijų kainai sumokėti ir pragyvenimo išlaidoms užsienio valstybėje padengti.
Išsamią informaciją apie konkurso sąlygas, dokumentų sąrašą ir paraiškų vertinimo kriterijus rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kitas100/.
