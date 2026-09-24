Šokiruojanti NT agentūros reklama: fone – sprogstantys Kauno pastatų vaizdai

Neadekvatus įrašas
Visai neseniai socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje pasirodė trumpas NT agentūros „Capital Kaunas“ vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip mergina atitraukia žaliuzes, apsisuka, tada pradeda skraidyti dronai ir susprogdina Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pastatą ir kelis pastatus šalia, pasimato ugnis.
„Capital Kaunas“ socialinių tinklų vaizdo įrašas
Žinoma, vaizdo įraše nėra užfiksuota realybė – kaip galima spėti, vaizdai kurti naudojant dirbtinį intelektą. Ties Savanorių ir Taikos prospektais esantys pastatai tebestovi, Lietuvos dronai neužpuolė, niekas nenukentėjo. Tiesa, reklamoje su gramatinėmis klaidomis dar buvo ir prierašas: „Esu Lietuvoje. Man 20 ir nusipirkau butą“.
Tokia reklama socialiniuose tinkluose neužsibuvo, ją NT agentūra greitai išėmė, tačiau reakcijos liko.
„Čia tas atvejis, kai „Let's make stupid people famous“ (padarykime kvailus žmones įžymiais – liet.) Nekilnojamojo turto brokeris „Capital Kaunas“ nusprendė parodyti, kad žmonės gali gyventi ir be smegenų.
Rezultate padarė reklamą ir įsidėjo, nes haha ir hoho. Pasigrožėkit ir jūs. Kažkas protingesnis matomai spyrė į apatinius pusrutulius ir reklamą besmegenis greit išsiėmė. Bet čia gi internetas. Primenu komunikacijos abėcėlę. Jei neturi smegenų, gali skaudėt pasturgalį. Čia tau tik atrodo, kad kažką išsiėmei“, – žodžių į vatą nevyniojo komunikacijos ekspertas Andrius Baranauskas.
Jis „Kauno dienai“ tikino, kad neaišku, ką reklamos kūrėjai norėjo parodyti, tačiau neadekvatu bandyti šaipytis iš karo, sėti baimę, kad Kauną puola dronai.
„Nežinau, ką jie norėjo pasakyti šia reklama, bet juk Lietuva yra keliasdešimt kilometrų nuo Baltarusijos ir Rusijos pasienio, mūsų šalis remia kare Ukrainą. Žmonės jaučia, ką reiškia karas. Tyčiotis iš tokių jausmų ir iš jų daryti komerciją – neadekvatu. Tai nepagarba visiems. Lietuva tvirtina gynybos biudžetą, stato poligonus, ruošiasi gynybai, laukiam vokiečių karių, o čia bando iš to daryti kvailą komerciją. Juk reklamoje rodo, kaip sprogsta namai. Čia tas pats, kaip ateiti į Muzikinį teatrą prigėrus ir be kelnių. Tokiu atveju tik tau vienam atrodo, kad pokštą parodei, kitiems tai yra atgrasu“, – komentavo A. Baranauskas.
Čia tas pats, kaip ateiti į Muzikinį teatrą prigėrus ir be kelnių.
Internautų reakcijos
Nors įrašas iš NT agentūros „Capital Kaunas“ buvo gan greitai pašalintas, tačiau internautai spėjo juo pasidalyti, o kartu liejosi ir audringos reakcijos.
„Susprogdino namą, kuriame gyvena man labai artimi žmonės. Ką jie rūko? Tik nežinau, ar norėčiau parūkyt kartu…“, – rašė viena moteris.
„Ar čia pokštas? Ar jie rimtai?“ – atsistebėti reklamos kūrėju darbu negalėjo kitas internautas.
Dar kiti svarstė, kad tokia reklama gal net norima greičiau išlėkti iš darbo, pademonstravus savo kvailumą.
Agentūros komentaras
NT agentūra „Capital Kaunas“ atsiuntė komentarą apie viešai pasirodžiusią, tačiau greitai dingusią reklamą su sprogdinamais Kauno pastatais. Esą tokia reklama į socialinius tinklus pateko per klaidą. Ir todėl jis buvo pašalintas.
„Kuriame „Gen Z“ kartai trumpų įrašų kampaniją, kurią planuojame išplatinti artimiausiu metu. Vaizdo įrašai bus skirti „Gen Z“ kartai aktualiais klausimais – kaip yra perkamas nekilnojamas turtas, kur kreiptis norint įsigyti ar parduoti jau turimą turtą.
Marketingo komandoje turime jaunus specialistus, kurie kurdami turinį su dirbtiniu intelektu netinkamai perteikė savo idėją. Šis video buvo išplatintas per klaidą. Žinutė nebuvo skirta viešai sklaidai.
Situaciją vertiname rimtai, todėl apgailestaujame, kad šis turinys pasiekė viešą auditoriją ir buvo išplatintas persidalinant turinį, kuris buvo siųstas per soc. tinklus“, – „Kauno dienai“ komentarą pateikė „Capital Kaunas“ atstovai.
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