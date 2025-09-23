„Situacija tragiška“: viena svarbiausių miesto arterijų užsikimšo

Eismas magistralėje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai bus ribojamas bent savaitę, o vairuotojai pikti – situaciją vadina tragiška.
„Tragedija, man netoli važiuoti, praeitą kartą, kai buvo uždarytas, 1,5 valandos važiavau“, – šnekėjo pašnekovas.
„Gal neapskaičiuota, tiltas senokai pastatytas, transporto padaugėjo“, – kalbėjo kitas pašnekovas.
Vos per kelis mėnesius vadinamasis Lampėdžių tiltas uždaromas jau antrą kartą – dėl tų pačių deformacinių pažeidimų, tik šįsyk kitoje eismo pusėje.
„Vykdant reguliarią tiltų stebėseną ir pastebėjus pažaidas deformaciniuose pjūviuose, numatyti jų taisymo darbai, uždaromas eismas viena eismo juosta“, – nurodė „Via Lietuva“ infrastruktūros ir palaikymo grupės vadovas Justas Norbutas.
Nors tiltas apibūdinamas kaip geros būklės, artėjant žiemai susirūpinta dėl pažeidimų.
„Tai tilto elementas, sujungiantis tilto dalis. Deformacinių pjūvių darbai reikalingi, nes pradeda bėgti druskingas vanduo, gali pažeisti laikančiąsias konstrukcijas“, – aiškino „Via Lietuva“ infrastruktūros ir palaikymo grupės vadovas.
Viena svarbiausių miesto arterijų užsikimšo – čia pravažiuoti sunku ne tik piko metu, bet ištisą parą. Kilometrinius kamščius kenčia ne tik vairuotojai – spūstys apsunkina ir specialiųjų tarnybų darbą.
Kauno transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas pripažįsta – problema milžiniška. Anot jo, šios arterijos sutrikimai paralyžiuoja visą miestą.
„Kai kurie vairuotojai, bandydami apvažiuoti spūstį, bando apvažiuoti miestu. Automatiškai susidaro spūstys“, – tvirtino Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Specialistai bando perreguliuoti šviesoforus, tikėdamiesi bent šiek tiek išsklaidyti automobilių srautus.
„Peržiūrime šviesoforų fazes, matome srautus padidėjusius, pasirinkimas – išlaukti ir bandyti ieškoti alternatyvų, kaip apvažiuoti“, – sakė M. Matusevičius.
Vadinamasis Lampėdžių tiltas – vienas svarbiausių šalyje, turintis atlaikyti vieną didžiausių automobilių srautų.
„Tai yra vienas iš intensyviausių ruožų Lietuvoje, kur pravažiuoja apie 70 tūkst. automobilių per parą. Darbai vyks nuo rugsėjo 22 dienos iki 26 dienos, 16 valandos. Papildomų darbų neplanuojame“, – teigė J. Norbutas.
Situacija su tiltais išlieka prasta – visoje Lietuvoje skaičiuojami net 127 kritinės būklės tiltai, iš jų 39 jau turi eismo ribojimų.
„Norint sutvarkyti visus kritinės būklės tiltus, reikia 470 mln. eurų – sutvarkant 127 tiltus. Norint sutvarkyti visus tiltus iki geros būklės, reikalingas 1 mlrd. eurų“, – kalbėjo J. Norbutas.
Šiemet visoje Lietuvoje ketinama sutvarkyti iki 15 pačios prasčiausios būklės tiltų.
