 Pirmadienio rytas – spūstyse

Pirmadienio rytas – spūstyse

2025-10-13 09:58
Jurgita Šakienė

Dėl nesiliaujančių rytinių spūsčių vairuotojai vis dažniau žvilgteli į kalendorių, kada pagaliau po rekonstrukcijos bus atverta Milikonių įkalnė.

Pirmadienio rytas – spūstyse
Pirmadienio rytas – spūstyse / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Tą žadama padaryti jau už kelių savaičių, o kol kas Vakarinis aplinkkelis, A1 ir Baltų pr./Neries krantinė rytais ir vakarais stringa eismo spūstyse.

Vairuotojai šįryt vėl bėdavojosi dėl vos judėjusio eismo iš Šilainių. Pranešta ir apie spūstis ties vadinamąja Muravos sankryža.

Kai kuriose vietose situaciją apsunkino avarijos. Jos neįskaitinės, žmonių nesužalota, tačiau laiko gaišatis – garantuota.

Vienas tokių įvykių užfiksuotas Islandijos pl. prie „Viados”. Kauno policijos budėtojo turimais duomenimis, čia sunkvežimis susidūrė su lengvuoju automobiliu. Apie įvykį pranešta 8.43 val. Pareigūnų pagalbos neprireikė, vairuotojai sutarė dėl kaltės ir užpildė eismo įvykio deklaraciją.

Šiame straipsnyje:
Milikonių įkalnė
spūstys
Muravos sankryža
spūstys kaune
eismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų