Šilainių soduose – dar raudonuojančios avietės ir įspėjimas dėl erkių

Sodai yra Žaibo gatvėje. Juose žmonės augina gėles, vaisius, uogas, daržoves. Tiesiog mieste, visai netoli daugiabučių. Sekmadienio pavakarę Šilainių soduose darbavosi vos kelios sodininkės.
„Ką fotografuojate, gal kokį gražų drugelį ar vabalėlį pastebėjote“, – pasiteiravo tolėliau buvusi moteris, pastebėjusi, kad fotografuoju.
Nei gražių drugelių, nei vabalėlių nepastebėjau. Fotografavau avietes.
Pasislėpusios tarp žalių, dygliuotų šakelių, jos džiugino ir priminė, kad dar tik ankstyvas ruduo. Rudeninių aviečių sezonas tęsiasi iki spalio pabaigos ar net lapkričio pradžios – iki pat stipresnių šalnų.
Aviečių krūmai dar buvo aplipę uogomis, kai kurios jų – net neprinokę. Vaiskrūmiai – tvarkingai prižiūrėti, neišlaužyti.
Šilainių sodai yra vieša erdvė, jie atviri visiems, norintiems pasidžiaugti gamta. Vis dėlto lankytojų juose beveik nebuvo. Tik pasivaikščiojimo pabaigoje ant medinių laiptų, kuriais reikia nusileisti norint patekti į Šilainių sodus, sutikau besileidžiančius kelis vaikinus.
Jei nutartumėte čia apsilankyti ir jūs, žinokite, kad Šilainių soduose yra erkių. Apie tai įspėja užrašas sodo stende.
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