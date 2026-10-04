 Šilainių soduose – dar raudonuojančios avietės ir įspėjimas dėl erkių

Šilainių soduose – dar raudonuojančios avietės ir įspėjimas dėl erkių

2026-10-04 22:45
Valdas Kasperavičius

Kaune, Šilainių mikrorajone, veikianti iniciatyva „Šilainių sodai“ buria bendruomenę, kviečia sodinti augalus, užsiimti miesto sodininkyste, mėgautis gamta ir smagiai praleisti laiką. Šiandien apsilankiau Kauno tvirtovės VIII forto teritorijoje esančiuose bendruomeniniuose Šilainių soduose.

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Nuo politikos
iki kultūros

Sodai yra Žaibo gatvėje. Juose žmonės augina gėles, vaisius, uogas, daržoves. Tiesiog mieste, visai netoli daugiabučių. Sekmadienio pavakarę Šilainių soduose darbavosi vos kelios sodininkės.

„Ką fotografuojate, gal kokį gražų drugelį ar vabalėlį pastebėjote“, – pasiteiravo tolėliau buvusi moteris, pastebėjusi, kad fotografuoju.

Valdo Kasperavičiaus nuotr.

Nei gražių drugelių, nei vabalėlių nepastebėjau. Fotografavau avietes. 

Pasislėpusios tarp žalių, dygliuotų šakelių, jos džiugino ir priminė, kad dar tik ankstyvas ruduo. Rudeninių aviečių sezonas tęsiasi iki spalio pabaigos ar net lapkričio pradžios – iki pat stipresnių šalnų.

Aviečių krūmai dar buvo aplipę uogomis, kai kurios jų – net neprinokę. Vaiskrūmiai – tvarkingai prižiūrėti, neišlaužyti. 

Šilainių sodai yra vieša erdvė, jie atviri visiems, norintiems pasidžiaugti gamta. Vis dėlto lankytojų juose beveik nebuvo. Tik pasivaikščiojimo pabaigoje ant medinių laiptų, kuriais reikia nusileisti norint patekti į Šilainių sodus, sutikau besileidžiančius kelis vaikinus.

Jei nutartumėte čia apsilankyti ir jūs, žinokite, kad Šilainių soduose yra erkių. Apie tai įspėja užrašas sodo stende.

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