SEB keliasi į Kauno centrą: bankas pasirinko buvusio „Merkurijaus“ vietoje statomą kompleksą

Vienu didžiausių komplekso nuomininkų taps SEB bankas, čia įkursiantis savo modernų biurą Kaune. Apie 2,2 tūkst. kv. m ploto erdvėje bus sutelktos skirtingų sričių komandos ir kompetencijos, ypatingą dėmesį skiriant privačiajai bankininkystei, taip pat kasdienei bankininkystei, verslo finansavimui, investavimui ir kitoms verslo bei privačių klientų paslaugoms.
Pasak SEB banko valdybos narės ir Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovės Eglės Dovbyšienės, naujame biure veiks privačiosios bankininkystės ir klientų aptarnavimo centras, kuriame klientai galės gauti konsultacijas būsto finansavimo, kasdienės bankininkystės, investavimo ir kitais finansų klausimais. Bendradarbiavimo, konferencijų ir susitikimų erdvėse vyks renginiai bei neformalūs susitikimai su verslo ir privačiais klientais.
„Čia taip pat bus rengiamos paskaitos ir edukaciniai renginiai įvairioms auditorijoms finansinio ir skaitmeninio raštingumo temomis, dalis jų bus skirta vaikams ir jaunimui. Įrengtose poilsio zonose bus galima atsikvėpti, o penktajame aukšte įsikurs terasa, iš kurios atsivers Laisvės alėjos perspektyva. Į naujas daugiafunkces patalpas bankas persikels 2027 m. pabaigoje, čia dirbs apie 200 darbuotojų“, – sakė SEB banko atstovė.
Pasak jos, apsisprendžiant dėl naujos vietos Kaune svarbūs buvo keli aspektai: centrinė lokacija, patogus pasiekimas klientams ir darbuotojams, aukšti pastato statybos standartai ir galimybė erdves pritaikyti skirtingoms banko veikloms.
„Siekiame būti ten, kur SEB banką paprasta rasti klientams ir patogu atvykti darbuotojams. Naujasis kompleksas įsikurs pačioje Kauno širdyje – Laisvės alėjoje. Vertinome pastato architektūrinius sprendimus, išplanavimą ir galimybę efektyviai suplanuoti tiek klientų aptarnavimo, tiek darbuotojų erdves. Ne mažiau svarbu ir tai, kad čia galėsime įkurti ne tik darbo vietas, bet ir erdvę susitikimams su klientais, partneriais bei bendruomene“, – sakė E. Dovbyšienė.
Patalpos bus įrengtos pagal SEB grupės prekės ženklo reikalavimus taip, kad atlieptų SEB vizualinį identitetą. Pirmieji du banko užimamų patalpų aukštai bus skirti klientams konsultuoti, kituose trijuose įsikurs darbo, susitikimų ir bendradarbiavimo erdvės. Į naująsias patalpas persikels šiuo metu SEB klientų aptarnavimo centre Nemuno g. 3 dirbantys konsultantai ir kitų banko padalinių darbuotojai. Pasirašyta sutartis su SEB yra viena didžiausių biurų nuomos sutarčių Kauno centre pastaraisiais metais.
Pasak „Harmony Holding Company“ audito vadovės Agnietės Rakauskaitės, pasirašytos nuomos sutartys žymi svarbų projekto etapą – komplekso koncepcija pildosi konkrečiais verslais ir paslaugomis.
„SEB banko sprendimas kurtis šiame projekte yra reikšmingas pasitikėjimo ženklas. Džiaugiamės, kad istorinio „Merkurijaus“ vietoje kuriamame komplekse veiklą plėtoti renkasi stiprūs ir gerai žinomi prekių ženklai. Mūsų tikslas yra sukurti gyvą, šiuolaikišką ir miestui atvirą erdvę, kurioje darniai derėtų verslas, paslaugos, prekyba ir laisvalaikis. Jau šiandien matome, kad formuojama nuomininkų sudėtis atitinka šią viziją ir prisidės prie tolimesnio Kauno centro stiprinimo“, – sakė A. Rakauskaitė.
Komplekse numatyti A+ klasės biurai, apartamentai, restoranai ir kavinės, prekybos, konferencijų, renginių, kultūros ir kitų paslaugų erdvės. Bendras komplekso plotas sieks daugiau kaip 30 tūkst. kv. m, o po juo bus įrengta daugiau kaip 300 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Investicijos į projektą viršys 70 mln. eurų. Tai – vienas didžiausių Laisvės alėjos konversijos projektų per pastaruosius metus.
A. Kančo studijos architektų kolektyvo projektas plėtojamas siekiant šiuolaikinę architektūrą integruoti į istorinę Laisvės alėjos aplinką ir išsaugoti buvusio „Merkurijaus“ urbanistinę reikšmę. Planuojama, kad visas kompleksas duris atvers 2028 m. pirmąjį ketvirtį.
Įmonių grupė „Harmony Holding Company“ buvusį prekybos centrą „Merkurijus“ kartu su statiniais ir A. Kančo studijos parengtu rekonstrukcijos projektu įsigijo 2018 m. Grupei priklauso prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“, prekybos centrai „Banginis“ ir kitas komercinis nekilnojamasis turtas Lietuvoje. Kontrolinis grupės akcijų paketas priklauso Augustinui ir Dalei Rakauskams bei jų dukrai Agnietei Rakauskaitei.
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