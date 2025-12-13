Savivaldybėje vėl posėdžiavo jaunimas

Projektas organizuojamas ketvirtus metus iš eilės, o jo tikslas – supažindinti jaunuolius su savivaldos darbo specifika, paskatinti juos aktyviai įsitraukti į vietos politiką ir ugdyti pilietiškumą. Tarybos posėdžio simuliacijoje jaunuoliai turėjo galimybę iš arti pamatyti, kaip vyksta diskusijos, formuojamos idėjos ir priimami sprendimai.
„Jūsų įžvalgumas yra labai svarbus – dažnai būtent jūs pirmieji pastebite, kur reikia pokyčių. Todėl kviečiu nebijoti kalbėti, siūlyti ir taip prisidėti prie Kauno rajono ateities kūrimo“, – kvietė vicemeras Lukas Alsys.
Šiemet iš daugiau nei 100 norinčiųjų dalyvauti buvo atrinkti 33 idėjų kupini aktyviausi moksleiviai iš Kulautuvos pagrindinės mokyklos, Čekiškės Prano Dovydaičio, Babtų, Piliuonos, Vilkijos ir Garliavos J. Lukšos gimnazijų bei Raudondvario gimnazijos Kulautuvos skyriaus.
Moksleiviai diskusijų metu kėlė jų gyvenamajai vietovei aktualias problemas ir ieškojo būdų, kaip jas spręsti. Drauge jie aptarė tarpmiestinių autobusų maršrutų plėtros Kauno rajone, naujos smaragdinių autobusų bendros mokėjimo sistemos diegimo, darbo vietų jaunimui trūkumo, finansinių įgūdžių lavinimo mokyklose, bestogių autobusų stotelių modernizavimo, psichologinės pagalbos prieinamumo didinimo, vadovėlių trūkumo, pėsčiųjų perėjų būklės gerinimo ir kultūrinių renginių jaunimui stygiaus problemas.
Jaunimo savivaldos meru išrinktas Vilkijos gimnazijos moksleivis Vakaris Jokubauskas.
Susitikimo pabaigoje jaunuoliai savivaldybės vadovams įteikė simbolinę deklaraciją, kuria patvirtino savo pasiryžimą aktyviai prisidėti prie Kauno rajono ateities kūrimo ir būti atsakingais, bendruomeniškais bei įsitraukusiais jaunaisiais rajono piliečiais.
Renginį vedė žurnalistas, televizijos ir renginių vedėjas Paulius Skučas, sukūręs jaukią, atvirą ir diskusijoms palankią atmosferą..
