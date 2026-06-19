Šančiuose įrengs naują skverelį

Kauno taryboje apsvarstytas klausimas dėl A. Juozapavičiaus pr. 71 esančio nekilnojamojo turto (NT) įsigijimo. Pritarta, kad miestas iš privataus asmens nupirks dalį šiuo adresu pažymėto sklypo ir ten stovintį nenaudojamą objektą. Tada planuojama teritoriją sutvarkyti.
„NT A. Juozapavičiaus pr. 71, 0,0114 ha žemės sklypas ir jame esantis 69 kv. m užstatyto ploto pastatas šiuo metu nuosavybės teise priklauso privačiam asmeniui. Šalia esanti skvero želdynų teritorija yra suformuota kaip atskiras 0,0619 ha ploto sklypas, kurio savininkė yra Lietuvos Respublika, o valstybinės žemės patikėtinė – Kauno miesto savivaldybė“, – kam priklauso turtas minėtame sklype, „Kauno dienai“ nurodė Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas.
Nors taryba ir pritarė šio objekto įsigijimui, kiek tam iš miesto biudžeto reikės pinigų, kol kas neaišku.
„NT pardavimo kaina bus derinama su savininku, o įsigijimo kaina nustatoma pagal individualų turto vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Galutinė suma paaiškės po NT derybų procedūros“, – aiškino D. Valiukas.
Dienraštis pasiteiravo, kodėl miestui atsirado poreikis įsigyti dalį NT Šančiuose. Miesto pozicija – norisi erdvę sutvarkyti.
„Poreikis iškilo todėl, kad savivaldybė yra pradėjusi skvero sutvarkymo darbus. Numatyta atnaujinti takus, mažosios architektūros elementus, įrengti apšvietimą ir papildomai apželdinti teritoriją daugiamečiais augalais, o į skvero teritoriją įsiterpęs privatus sklypas apsunkina galimybę šią erdvę sutvarkyti kaip vientisą viešąją teritoriją. Gyventojams tai reikštų tvarkingesnę, funkcionalesnę ir patrauklesnę viešąją erdvę. Be to, savivaldybė yra gavusi savininko pasiūlymą šį turtą perleisti miesto reikmėms“, – komentavo Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas.
Tarybai pritarus, bus sudarytos sąlygos nedidelį sklypo lopinėlį prijungti prie rekonstruojamo skvero teritorijos. Tačiau kada galėtų būti atliktos visos NT įsigijimo procedūros, dar neaišku.
(be temos)
(be temos)
(be temos)