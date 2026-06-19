 Šančiuose įrengs naują skverelį

Šančiuose įrengs naują skverelį

2026-06-19 12:57
Edita Šileikė

Šančiuose, A. Juzapavičiaus prospekte, miestas nori įrengti skverą. Dėl to Kauno taryba pritarė, kad iš privataus asmens būtų išperkama dalis sklypo, kad teritorija būtų tvarkoma vientisai.

Vientisa: taryba pritarė, kad būtų išpirkta A. Juozapavičiaus pr. 71 sklypo dalis, kad visą teritoriją būtų galima vienodai sutvarkyti.

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Nuo politikos
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Kauno taryboje apsvarstytas klausimas dėl A. Juozapavičiaus pr. 71 esančio nekilnojamojo turto (NT) įsigijimo. Pritarta, kad miestas iš privataus asmens nupirks dalį šiuo adresu pažymėto sklypo ir ten stovintį nenaudojamą objektą. Tada planuojama teritoriją sutvarkyti.

„NT A. Juozapavičiaus pr. 71, 0,0114 ha žemės sklypas ir jame esantis 69 kv. m užstatyto ploto pastatas šiuo metu nuosavybės teise priklauso privačiam asmeniui. Šalia esanti skvero želdynų teritorija yra suformuota kaip atskiras 0,0619 ha ploto sklypas, kurio savininkė yra Lietuvos Respublika, o valstybinės žemės patikėtinė – Kauno miesto savivaldybė“, – kam priklauso turtas minėtame sklype, „Kauno dienai“ nurodė Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas.

Darbai: Šančių skverelyje bus sutvarkyti takai, įrengta mažoji architektūra, pasodinta daugiamečių želdinių.
Darbai: Šančių skverelyje bus sutvarkyti takai, įrengta mažoji architektūra, pasodinta daugiamečių želdinių. / Regimanto Zakšensko nuotr.

Nors taryba ir pritarė šio objekto įsigijimui, kiek tam iš miesto biudžeto reikės pinigų, kol kas neaišku.

„NT pardavimo kaina bus derinama su savininku, o įsigijimo kaina nustatoma pagal individualų turto vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Galutinė suma paaiškės po NT derybų procedūros“, – aiškino D. Valiukas.

Dienraštis pasiteiravo, kodėl miestui atsirado poreikis įsigyti dalį NT Šančiuose. Miesto pozicija – norisi erdvę sutvarkyti.

Regimanto Zakšensko nuotr.

„Poreikis iškilo todėl, kad savivaldybė yra pradėjusi skvero sutvarkymo darbus. Numatyta atnaujinti takus, mažosios architektūros elementus, įrengti apšvietimą ir papildomai apželdinti teritoriją daugiamečiais augalais, o į skvero teritoriją įsiterpęs privatus sklypas apsunkina galimybę šią erdvę sutvarkyti kaip vientisą viešąją teritoriją. Gyventojams tai reikštų tvarkingesnę, funkcionalesnę ir patrauklesnę viešąją erdvę. Be to, savivaldybė yra gavusi savininko pasiūlymą šį turtą perleisti miesto reikmėms“, – komentavo Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas.

Tarybai pritarus, bus sudarytos sąlygos nedidelį sklypo lopinėlį prijungti prie rekonstruojamo skvero teritorijos. Tačiau kada galėtų būti atliktos visos NT įsigijimo procedūros, dar neaišku.

Šiame straipsnyje:
Šančiai
skverelis
Juozapavičiaus prospektas

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Komentarai

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Komentarai

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tra lia lia
vietoj šikano - skverelį, nekaip kvepia sumanymas, tikėkimės nepasodins chacholų skulptūros kaip miesto centre pastatė, irgi ale skverelį padarė, ,,kultūrina,, Kauną
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-2
Šančiai
Visame A.Juozapavičiaus prospekte nėra nė vieno suoliuko. Tik kariu kapinaitėse prie RIMI. O pagyvenusių žmonių, kaip ir visoje Lietuvoje, pakanka. Todėl toks skveras labai gera iniciatyva.
0
0
šančiai
šaunu senai laikas ..
2
0
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