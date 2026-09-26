Po žinios apie Klarko mirties priežastį – šeimos reakcija

Ji portalui delfi.lt sakė, kad šeima dar nežino Klarko mirties priežasties ir stebėjosi tuo, ką pasakė A. Orlauskas – kad dainininko ir humoristo mirties priežastis esą širdis.
„ Artūras Orlauskas seniai nebeturi nieko bendro su mūsų šeima ir jau kelis metus su tėčiu nebendravo. (...) Nežinau iš kur p. Orlauskas žino mirties priežastį, kai tiksliai jos mes nežinome. Jis vakar nebuvo kartu ir nėra artimas šeimos draugas!“ – pabrėžė Klarko dukra.
Primename, kad A. Orlauskas 15min.lt teigė, kad Klarkui koncerto metu pasidarė bloga. Tačiau, nepaisant to, jis koncertavo iki pabaigos, o paskui išvažiavo namo.
A. Orlausko teigimu, rugsėjo 26-osios naktį G. Kirkilos-Klarko artimieji paskambino jo scenos partnerei Laurai Supranavičienei ir pranešė, kad jos kolega mirė. Atvykusių medikų pastangos jį atgaivinti buvo bevaisės.
G. Kirkila-Klarkas mirė eidamas 65-uosius metus. Legendinė grupė „Balius“ gyvavo nuo 1995-ųjų. Jos branduolį sudarė G. Kirkila–Klarkas ir L. Supranavičienė. Didžiausio populiarumo laikais debiutinis grupės albumas „Pirmas balius“ buvo parduotas šimtais tūkstančių egzempliorių.
Grupė „Balius“ iki šiol koncertuodavo įvairiose Lietuvos miestų ir miestelių šventėse, kultūros centruose, privačiuose renginiuose.
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