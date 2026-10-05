Pasirašyta taikos sutartis dėl Kauno pietrytinio aplinkkelio

Kaip pranešė VTPSI, šalys, įvertinusios atliekamų statybos darbų svarbą ir visuomeninę reikšmę bei teisines galimybes, susitarė bylą baigti taikos sutartimi. Joje nustatyta, kad pagal teisės aktų reikalavimus bus parengta nauja projektinė dokumentacija ir jos pagrindu gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas.
„VTPSI neturi tikslo aklai stabdyti visuomenei svarbių projektų vykdymą. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinami laikantis teisės aktų. Šiuo atveju šalims pavyko dialogo būdu rasti sprendimą, kuris leidžia suderinti abu šiuos tikslus – pašalinti nustatytus pažeidimus ir sudaryti galimybę svarbų infrastruktūros projektą įgyvendinti laikantis teisės aktų. Taikos sutartyje taip pat numatytos aiškios garantijos, užtikrinančios prisiimtų įsipareigojimų vykdymą“, – teigia VTPSI viršininkas Albertas Stanislovaitis.
VTPSI nustatė, kad statybą leidžiantys dokumentai išduoti neteisėtai
Kauno miesto savivaldybės administracija 2021 metais išdavė statybą leidžiantį dokumentą pagal projektą „Ateities plento tęsinys nuo Palemono g. iki sankryžos su geležinkeliu (1-ma atkarpa)“, o 2022 metais – statybą leidžiantį dokumentą pagal Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. antrosios atkarpos techninį projektą.
VTPSI, atlikusi abiejų statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo patikrinimus, 2023 metais nustatė, kad jie išduoti neteisėtai, iš esmės ir savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.
Dėl nustatytų pažeidimų VTPSI kreipėsi į teismą dėl statybą leidžiančių dokumentų dalių galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių Kauno miesto savivaldybės teritorijoje pašalinimo.
Taikos sutartyje numatytas aiškus sprendimas
Pagal taikos sutartį, laikantis teisės aktų reikalavimų, bus parengta nauja projektinė dokumentacija ir jos pagrindu gautas naujas teisėtai išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
Jį išdavus, ankstesni du statybą leidžiantys dokumentai bus panaikinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.
Taikos sutartyje taip pat aptartos prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymo pasekmės. Jeigu per sutartą terminą nebus gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas, Kauno miesto savivaldybė įsipareigoja savo lėšomis nugriauti ar išardyti pagal ankstesnius statybą leidžiančius dokumentus pastatytus naujus statinius, rekonstruotų statinių konstrukcijas ar jų dalis ir sutvarkyti statybvietę.
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