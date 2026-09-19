Parodos kalną šturmavo „Fluxus“ stiliumi – laukė Didysis sprogimas

Tradiciškai eismas, vykstant eisenai, buvo sustabdytas – persirengėlių minia užpildė visą Parodos gatvės įkalnę. Netrūko kostiumų kosmoso tematika – festivalio organizatoriai šiemet kvietė žmones į festivalį ateiti save įsivaizduojant kaip naujo kosmoso dalį planetą.
Dainuodami, švilpdami, pokštaudami eisenos dalyviai neskubėdami judėjo į viršų. Užkopusiųjų laukė kita „Fluxus“ festivalio dalis: koncertai, performansai, kiti pasirodymai pasklis po skirtingas erdves. Vienam vakarui Kaune atsivėrė fluksiška visata, kurią kūrė ne tik menininkai, bet ir patys festivalio lankytojai.
Šiemet festivalis atsigręžė į daugiau nei šešis dešimtmečius aktualumo neprarandančias „Fluxus“ judėjimo idėjas – meno prieinamumą, jo ryšį su kasdienybe, žaidimą, atsitiktinumą ir laisvę kurti.
„Didysis sprogimas – tai momentas, nuo kurio viskas prasideda iš naujo. Norime įsivaizduoti „Fluxus“, kuriame nėra vienos žvaigždės, vieno svarbiausio kūrinio ar vienintelio būdo dalyvauti“, – prieš festivalį sakė jo prodiuserė Monika Citvaraitė-Lansbergienė.
Šių metų festivalio naujovė – vietoje vienos pagrindinės scenos užkopusių laukė kelios skirtingos erdvės.
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