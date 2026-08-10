Paminėtos generolo Skučo 85-osios žūties metinės

Renginys prasidėjo „Tautiška giesme“, skambėjo sveikinimo kalbos, istorinis pranešimas apie generolo gyvenimą ir likimą, buvo perskaitytas jo anūko laiškas. Taip pat nuaidėjo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos salvės, vyko koncertinė programa, o dalyviai gėlėmis ir tylos minute pagerbė K. Skučo atminimą.
Minėjime dalyvavo Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas, vidaus reikalų viceministras Linas Drazdauskas, Kauno rajono savivaldybės vicemerė Snieguolė Navickienė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Rustamas Liubajevas, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis, dukterėčia Virginija Skučaitė, kiti garbūs svečiai.
K. Skučas gimė 1894 m. Mauručiuose. Jis buvo Lietuvos kariuomenės savanoris, brigados generolas, Lietuvos karo atašė, o 1939–1940 m. ėjo paskutinio tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministro pareigas.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, generolas buvo suimtas, išvežtas į Maskvą, o 1941 m. liepos 30 d. sušaudytas. 1990 m. jis buvo reabilituotas, o po mirties apdovanotas vienu aukščiausių Lietuvos valstybės apdovanojimų – Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi.
Generolo gyvenimas iki šiol išlieka tarnystės valstybei, pareigos ir ištikimybės priesaikai pavyzdžiu. Jo likimas primena, kad laisvė nėra savaime suprantama, todėl puoselėdami istorinę atmintį pagerbiame tautos didvyrius ir perduodame jų istoriją ateities kartoms.
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